Criança de 5 anos morre após ser atropelada por ônibus escolar

Uma criança, identificada como Ana Beatriz Jorge de Oliveira, de apenas cinco anos, morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na noite de terça-feira (5), na Aldeia Nova Corguinho, no município de Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande.

O ônibus pertence à prefeitura de Dois Irmãos do Buriti. Conforme informações do portal Sidrolândia News, o acidente aconteceu por volta das 21h, quando a criança estava próxima ao ônibus. Relatos afirmam que o motorista disse não ter visto a criança perto do veículo.

Após o atropelamento ele seguiu o percurso normalmente, só tendo percebido o acidente quando outras pessoas o alertaram. A polícia agora investiga se houve negligência e omissão de socorro por parte do motorista. Ele passará por investigação para apurar as circunstâncias do acidente,