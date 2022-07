Nova animação de super-heróis traz longa cheio de fantasia, aventura e diversão

Por Marcelo Rezende – Jornal O Estado MS

Estreia hoje nos cinemas do país “DC Liga dos Super Pets”. O filme de animação é dirigido por Sam Levine (Penn Zero: Quase Heróis) e Jared Stern (LEGO Batman: O Filme) e roteirizado por Jared Stern e John Whittington. O elenco principal conta com John Krasinski (Um Lugar Silencioso) como Superman, Keanu Reeves (John Wick) como Batman, Olivia Wilde (Tron: O Legado) como Lois Lane, Marc Maron (Coringa) como Lex Luthor, Diego Luna (Rogue One) como Chip, e Kate McKinnon (Barbie). Já a versão nacional de Superpets é dublada por grandes nomes brasileiros, como Guilherme Briggs, Marco Luque e Priscilla Alcântara.

A trama

“DC Liga dos Super Pets” acompanha Krypto o Supercão e Superman, amigos inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados por Lex Luthor (Maron Maron), Krypto (Dwayne Johnson), forma uma equipe de animais de estimação que receberam superpoderes: um cão chamado Ace (Kevin Hart), que se torna super forte e indestrutível; um porco chamado PB (Vanessa Bayer), que pode crescer até o tamanho gigante; uma tartaruga chamada Merton (Natasha Lyonne), que se torna super-rápida; e um esquilo chamado Chip (Diego Luna), que ganha poderes elétricos. Ele deve convencer o bando de abrigo a dominar seus próprios poderes recémdescobertos e ajudá-lo a resgatar os Super-heróis – e assim Krypto cria a liga dos Super Pets. O longa deve agradar velhos fãs da DC, assim como ganhar o coração dos pequenos nessa animação cheia de aventura e diversão.

Críticas

No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, “DC Liga dos Super Pets” conquistou nota alta. Atualmente, a animação se encontra com 85% de aprovação em 20 críticas de especialistas, com nota 6,6 de 10, até o fechamento desta edição. Vale lembrar que essa nota é maior do que vários longas recentes com o Superman, que estrearam nas telonas, como “O Homem de Aço” (71%), “Batman vs Superman” (29%) e “Liga da Justiça” (56%).

Já estão disponíveis as críticas de “DC Liga dos Super Pets”, que têm avaliado o filme positivamente até o momento. Siddhant Adlakha, do IGN, é um dos que fez críticas negativas a “DC Liga dos Super Pets”, reclamando principalmente da atuação “monótona” de Dwayne Johnson como Krypto, que soa como “se ele estivesse lendo promos de luta livre antigos”. O crítico diz ainda que John Krasinski como Superman “tem pouca bondade ou carisma, e é um alívio quando ele sai de cena por longos períodos”.

Já a crítica de cinema Valerie Complex, do Deadline, não só gostou do filme, como o elogiou bastante, ao dizer que trata-se de “um passeio emocionante cheio de coração, que se mantém fiel ao espírito dos quadrinhos da DC como uma história de substância, que não alivia nas sequências de ação”.

Owen Gleiberman, da revista Variety, procurou um meio termo ao alertar para seu enredo “ocupado, frenético e diagramado”, porém disse que no final das contas o público vai terminar “DC Liga dos Super Pets” sorrindo.

Quem também trafega por um caminho equilibrado é Jeff Ewing, da Forbes, que diz que “no que se diz respeito às animações para crianças, é um filme divertido”, porém tem “alguns problemas estruturais que o prejudicam um pouco”, sendo um destes especificamente seu enredo complexo.

Entre os críticos brasileiros a animação também agradou. Miguel Morales, do site Arroba Nerd, falou sobre as referências presentes no filme e citou o bom trabalho dos roteiristas, que brincam com personagens icônicos da DC. “Seja nos pequenos detalhes, um musical Cats com a Mulher-Gato em um letreiro no meio da cidade, a forma como o Batman (voz de Keanu Reeves no original) é retratado no longa, ou o uso de kriptonita para impedir que o Super Homem e o Super Cão atrapalhem os planos da vilã, ou até mesmo as piadas dos animais com outros animais comuns e sem poderes, apenas deixam a experiência de se assistir ‘DC Liga dos Super Pets’ melhor. No final, o filme triunfa com a liberdade que os roteiristas têm para tirar sarro e brincar com os icônicos personagens da DC e isso é muito bem utilizado no filme e principalmente nas cenas pós-créditos que a animação entrega.”

Isabella Rocha, que escreve para o Nerd Site, também chamou a atenção para as referências e como esse fato pode ganhar os fãs da DC que assistem o longa. “Em menos de duas horas de tela, os superpets se mostram uma nova equipe da DC que promete um desenvolvimento maior nos próximos filmes. Isso porque a história sugere uma continuação e a cena pós-crédito traz uma figura importante para a DC, que pode ser apresentada no futuro (além de já ter um filme live-action já confirmado). O filme versa sobre todos os públicos e ganha os fãs de carteirinha da DC com uma série de referências que o tornam mais divertido, além de revelar uma maior excelência na construção do roteiro.”

