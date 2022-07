Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Vários astros se unem no seu paraíso astral e isso garante doses extras de sorte, alegria e criatividade para você. Seu entusiasmo será contagiante e fará com que todos queiram a sua companhia. No trabalho, até as tarefas mais difíceis vão fluir com facilidade hoje. Estimule a troca de ideias. Você também pode ser sorte em jogos e sorteios: faça sua fezinha. Só não aposte alto demais e nem torre suas economias com supérfluos. Na paquera, seu charme será absolutamente irresistível e vai deixar muitos admiradores a seus pés. Se você já encontrou seu par, aguarde momentos de muito romantismo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Assuntos de casa e família terão prioridade para você hoje. Sol e Lua enviam ótimas vibrações para o seu lar e você pode tomar atitudes ou decisões muito importantes para a união familiar. Quem trabalha em casa terá um dia especialmente produtivo. Para quem trabalha fora, uma boa dica é explorar a sua experiência e tudo que aprendeu em empregos anteriores para se destacar agora. Pode pintar algum mal-entendido com parentes no fim da tarde – controle sua teimosia para acalmar os ânimos. Pode reatar um romance e manter segredo sobre isso. No romance, busque privacidade e curta mais o seu ninho de amor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Use e abuse do seu poder de comunicação para conseguir tudo que quiser hoje. No trabalho, você vai mostrar uma habilidade ainda maior para negociar, pechinchar e vender o seu peixe. Pode ter boas chances de conversar e reivindicar melhorias aos chefes ou apresentar um projeto e conseguir aval para realizá-lo. Se você está à procura de emprego, tem tudo para se dar bem nas entrevistas. No fim da tarde, cuidado com fofocas e mal-entendidos. Papos e encontros descontraídos devem animar as paqueras e facilitar uma conquista. Ótimo entrosamento com a pessoa amada. Faça planos para o futuro a dois.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um ótimo estímulo para você mergulhar no trabalho e correr atrás das oportunidades. Fique ligada ao que ocorre à sua volta, pois você pode descobrir novas formas de faturar. Ao mesmo tempo, controle o desejo de gastar e comprar coisas novas: resista às tentações. Cuidado para não cair na lábia de amigos quando o assunto for grana. Lembre-se do ditado: amigos, amigos – negócios à parte. Na área afetiva, o Sol ajuda você a definir o que realmente quer para a sua vida e você será exigente nas escolhas. Se já tem seu amor, valorize e evite cobranças.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Lua, Sol e Mercúrio em Leão renovam a sua disposição e acentuam todos os pontos fortes do seu signo. Determinada por natureza, você vai investir com mais força ainda para conquistar o seu espaço e o sucesso que tanto deseja. Os astros também acentuam a sua vaidade e aumentam o desejo de cuidar do visual. No trabalho, você vai usar as palavras certas para defender suas opiniões e ainda contará com ideias supercriativas para resolver qualquer problema. Só evite bater de frente com os chefes. Sucesso garantido nas paqueras e no romance, basta usar seu charme natural. Valorize as afinidades com seu amor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os astros acentuam o lado mais reservado do seu signo e você vai usar toda sua discrição no trabalho. Vai querer cumprir as tarefas sozinha, longe de barulho e sem depender dos colegas. Se tiver um projeto ou objetivo em mente, você não poupará esforços para conseguir o que deseja, mas fará isso com cautela e sem revelar suas intenções. No início da noite, pode se preocupar ou sentir saudade de alguém que mora longe. Tente contato e insista se precisar. Júpiter na Casa 8 deixa você ainda mais atraente e sedutora. Pode se envolver num romance proibido.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Vários astros se encontram na Casa 11 do seu Horóscopo, o que deve incentivar você a buscar com mais força ainda os seus ideais e projetos para o futuro. A boa notícia é que você poderá contar com o apoio dos amigos para tudo que precisar. Busque aliados e faça parceria com os colegas para cumprir metas e alavancar os resultados no emprego. No fim da tarde, você pode se surpreender com uma declaração de amor de alguém da turma. A atração será intensa e, se for recíproca, tem tudo para virar namoro. Júpiter abençoa a vida a dois e você vai mostrar que é parceira para o que der e vier.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Lua, Mercúrio e Sol se encontram no ponto mais alto do seu Horóscopo e despertam em você um desejo ainda maior de lutar pelos seus objetivos. No trabalho, você vai investir em suas metas mais ambiciosas e não vai sossegar enquanto não conseguir o reconhecimento que merece. O Sol anuncia uma fase de muitas oportunidades: fique atenta para poder aproveitar. No fim da tarde, pode ter algum desentendimento com colegas ou sócios: converse sem brigar. Nas paqueras, você vai se sentir ainda mais poderosa, vai caprichar no visual e escolher a dedo seu alvo. Melhore o diálogo no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

s astros vão acentuar todo otimismo e espírito aventureiro do seu signo e você vai sentir uma vontade ainda maior de se jogar em novas experiências. Pode se entusiasmar em retomar os estudos, fazer uma faculdade ou aprender outro idioma. O desejo de progredir na vida será enorme e você pode se inspirar em pessoas que já conquistaram o sucesso para buscar seus objetivos. Quem planeja uma viagem pode ter alguns imprevistos no início da noite e talvez precise repensar alguns detalhes. Júpiter envia ótimas vibrações para sua vida amorosa. Pode conhecer alguém especial ou fortalecer os laços com seu bem.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A concentração de vários astros na Casa 8 do seu Horóscopo fará você buscar mais intensidade em tudo que fizer. Se você gosta do que faz, vai mergulhar no trabalho e fará tudo que estiver ao seu alcance para conquistar mais estabilidade no emprego. Mas se não gosta, vai buscar novas oportunidades com a mesma dedicação. Pode ganhar dinheiro por meio de herança, seguro ou outro tipo de recompensa inesperada. Mas não deve confiar demais na sorte ao investir suas economias: não se arrisque. No amor, seu poder de sedução será irresistível. Mas a relação vai ser oito ou oitenta.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A palavra-chave de hoje para você é união. Vários astros passam pela sua Casa das Alianças e anunciam que você terá sucesso em todas as parcerias que fizer. No trabalho, junte-se aos colegas e estimule a cooperação, pois agir em equipe será mais produtivo para você e para os outros. Você também pode iniciar uma sociedade com alguém de confiança. O céu só pede cautela numa parceria com parentes: converse e faça acordos, sem brigar. No campo sentimental, o desejo de encontrar sua alma gêmea e viver algo sério será maior. Pode iniciar um romance ou fortalecer a união com seu bem. Boas conversas a dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você vai sentir disposição redobrada para encarar o trabalho e seus compromissos de rotina. Vários astros estão na Casa 6 e revigoram a sua energia. Deve até ter cuidado para não assumir tarefas demais e acabar se sobrecarregando. Controle o estresse e dê atenção à saúde. No fim do dia, os astros pedem cuidado especial para não se envolver em conflitos e mal-entendidos. Procure conversar com calma, sem teimosia. Pessoas conhecidas terão mais chances de ganhar seu coração. Na vida a dois, você vai querer participar mais da vida do par. Melhore o diálogo e controle bem o ciúme.