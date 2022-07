Athletico-PR segura o empate com Flamengo e decide vaga em casa

Flamengo e Athletico-PR empataram em um jogo sem gols. Com o time praticamente a partida inteira no campo ofensivo, o rubro-negro foi o senhor absoluto do confronto. Entretanto, a péssima pontaria e um adversário resistente proporcionou um empate aos mais de 65 mil presentes, na noite desta quarta-feira (27).

Fim de jogo no Maracanã. O Flamengo empata em 0 a 0 com o Athletico-PR, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/Yal8M9j7GD — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2022

Foi um jogo de ataque contra defesa. Teve bola na trave, defensor salvando gol em cima da linha… Mas o domínio do Flamengo não foi suficiente para furar a defesa do Athletico-PR. Com algumas polemicas de arbitragem, a decisão esta aberta e será decidida no dia 17 de agosto, às 20h30.

Como foi o jogo

O embalado Flamengo foi ao jogo com força total. O primeiro tempo foi de pressão do clube carioca, com o Athletico acompanhando de perto e utilizando muito a marcação individual. O Flamengo teve mais de 70% de posse de bola, mas não foi eficiente na finalização.

Se havia algo que o Flamengo não poderia esperar no Maracanã, diante de um time de Felipão, era facilidade para gerar suas chances de gol. Encontrou uma linha de cinco defensores, com uma marcação por encaixes individuais no setor e algumas perseguições.

Felipão montou uma barreira na área defensiva. Sempre quando o clube carioca atacava, existia uma concentração de jogadores do Athletico que atrapalhavam o ataque. Entretanto, não se pode dizer que a estratégia foi bem sucedida, afinal o Flamengo finalizou 22 vezes ao gol, inclusive algumas com chance clara de abrir o placar.

No primeiro tempo, Bento salvou duas vezes, diante de João Gomes e de Pedro. Além de ver Gabriel perder grande chance ao finalizar para fora.

As polemicas de arbitragem começaram logo na primeira etapa. Fernandinho e Gabriel se estranharam e o atacante deu um chute no volante. Ambos levaram amarelo, o que repercutiu no pós jogo.

No segundo tempo, o bombardeio continuou. O Flamengo ficou mais equilibrado nas jogadas pelos dois lados, e Arrascaeta mais presente pela direita. O Athletico seguia preocupado apenas em se defender diante de um adversário que mantinha a intensidade alta em busca de espaços.

A medida que os cariocas davam sinais de cansaço e não conseguiam pressionar mais, o Athletico acelerou nos contra-ataques e levou perigo em bolas paradas. Nada, no entanto, que fosse capaz de tirar o zero do placar em um jogo marcado pela conturbada atuação do árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

Próximos compromissos

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Atlético-GO, às 20h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico-PR encara o São Paulo, domingo, às 16h, na Arena da Baixada.

