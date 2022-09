Mais de mil famílias carentes receberam cartão com benefício nessa terça-feira

Foi realizado nesta terça-feira (13) a entrega de cartões com o benefício do “Mais Social” para 1.643 famílias carentes de Campo Grande. O repasse é de R$ 300,00 por mês e os contemplados irão receber o pagamento do 13º salário do benefício em dezembro.

O evento de entrega foi na Escola Estadual Joaquim Murtinho. A titular da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), a secretária Elisa Cleia Nobre, destacou que o “Mais Social” substituiu o “Vale Renda”, que antes tinha o repasse de R$ 180,00 e agora chegou a R$ 300,00. “Um programa criado pelo governador que se preocupou com a situação das pessoas após a pandemia. O valor aumentou e nossa equipe tem o compromisso de ajudar quem precisa não apenas na Capital, mas em todo o Estado”.

Ao todo já foram entregues 80 mil cartões para famílias carentes no Mato Grosso do Sul. A meta é chegar a 100 mil famílias até o final do ano. Em Campo Grande já existem 31,2 mil beneficiários. No repasse desta terça-feira todas as regiões da cidade foram contempladas.

O “Mais Social” foi criado em 2021 depois da pandemia, sendo um programa permanente de transferência de renda por meio de um cartão social, onde a própria família realiza suas compras de alimentos, itens de higiene e gás de cozinha no comércio local. Para ter acesso ao benefício é preciso estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Beneficiados

Entre os contemplados com o cartão social está o pedreiro Jiovani Luiz Lazaroto. “Este cartão vai ajudar muito, o dinheiro que eu gastava para comprar alimentos, vai sobrar para pagar as contas de água e luz. Uma ajuda muito importante. Ainda vou poder escolher o local para fazer as compras”, descreveu.

Giselda Mendes da Silva, de 50 anos, destacou que esta renda extra será essencial. “Moro com meu filho, que neste momento está desempregado. Este cartão vai nos ajudar bastante. Pretendo fazer as compras em um supermercado perto de casa. Graças a Deus vou receber este apoio”.

Já Mayara Paiva, 29, que mora com o marido e dois filhos, destacou que este repasse financeiro vai contribuir muito para as compras do mês. “Uma ajuda muito importante para minha família, é a primeira vez que sou contemplado com um programa social”.