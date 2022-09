Noite Árabe vai reunir gastronomia, música e muita dança do ventre

Banda El Fan, de São Paulo, ficará responsável pela animação

Será realizada hoje (24), a partir das 19h, uma Noite Árabe, com a presença da banda El Fan, de São Paulo, especializada em música árabe, além da presença da dançarina Nahla Morani, proprietária de um dos mais importantes espaços de dança do Brasil, o Khan el Khalili, de São Paulo, além de dançarinas de estúdios de Dourados e do estúdio Hana Aysha.

De acordo com a professora de dança do ventre e uma das organizadoras do evento, Hana Aysha, o evento será “uma grande oportunidade de contato mais de perto com a cultura árabe, incluindo culinária, música e dança.

A banda El Fan é uma banda renomada de São Paulo, possui quatro músicos especialistas em música árabe. Com eles, virá também a famosa bailarina Nahla Morani, proprietária de uma das escolas e espaço de dança mais importantes do país, chamado Khan el Khalili em São Paulo”, adianta.

As apresentações de dança serão acompanhadas pela banda, com música ao vivo. “Bailarinas maravilhosas de vários estúdios de dança da cidade e de Dourados vão dançar ao som de música ao vivo, o que fará grande diferença na interpretação e acarretará shows inesquecíveis e emocionantes”, afirma Hana.

O público alvo é a comunidade geral, principalmente trabalhadores, simpatizantes e interessados na cultura árabe. “Temos uma colônia libanesa grande no Estado, e muitas pessoas são amantes da culinária, música e danças árabes”, explica Aysha.

Além disso, a professora explica que as atividades desenvolvidas levam em conta a diversidade de biotipos. “Nosso grupo trabalha muito com inclusão social, sendo que as bailarinas são de todos os biotipos, o que faz com que o evento seja interessante por demonstrar a diversidade e empoderamento.”

Hana Aysha

O evento é realizado pelo Hana Aysha Danças Arabes, que existe desde 2002 em Campo Grande, sendo hoje o grupo do Estado com mais premiações regionais e nacionais na área de atuação.

As responsáveis pelo projeto são Hana Aysha e Paloma Caroline, ambas profissionais de dança do ventre há mais de 20 anos, com premiações regionais e nacionais e vários projetos de dança já desenvolvidos.

Serviço: A Noite Árabe será realizada na Rua Delegado José Alfredo Wardeman, 305, no Parque dos Poderes O convite tem o investimento de R$ 180, sendo que nesse valor está incluído o show da banda e bailarinas, jantar do Ariche e bebidas não alcoólicas.

Mais informações podem ser obtidas pelos números (67) 98484-3462 , com Hana e (67) 99259-3577, com Paloma. Acesse também: Dia do Sorvete é com receitinha fácil e rápida da sobremesa

[Texto: Por Méri Oliveira, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]