Ney Matogrosso será uma das atrações do Réveillon de Copacabana

Palco principal da festa terá também Gilberto Gil entre os destaques da programação

O Réveillon de Copacabana terá Ney Matogrosso como uma das atrações centrais do Palco Rio — o principal, montado em frente ao Hotel Copacabana Palace. Nascido em Bela Vista, no interior de Mato Grosso do Sul, o artista divide o destaque da noite com Gilberto Gil. Também sobem ao mesmo palco Alcione, João Gomes, Iza, DJ Alok, Belo e a Beija-Flor.

A participação de Ney ocorre em um momento de nova projeção nacional. Com mais de cinco décadas de carreira, ele se mantém como uma das vozes mais singulares da música brasileira, marcado por apresentações emblemáticas e pela trajetória iniciada nos anos 1970 com o grupo Secos & Molhados. O artista voltou ao centro das discussões culturais recentemente com o lançamento da cinebiografia Homem com H, dirigida por Esmir Filho.

Em julho, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) lançou a campanha #VemNey para tentar convencer o cantor a comparecer à instituição e receber o título de Doutor Honoris Causa. A mobilização tomou as redes sociais com vídeos de estudantes, docentes e do público em geral repetindo o convite “Vem, Ney!”. A reitora Camila Itavo destacou que a homenagem reconhece a contribuição do artista à cultura do país, descrevendo sua obra como algo “que inspira, educa, transforma e liberta”.

Além do Palco Rio, a programação da virada terá shows distribuídos por Copacabana e outros pontos da cidade. O Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, receberá Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com o novo vocalista, Feyjão, e a Grande Rio. Já o Palco Leme terá atrações gospel como Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e o grupo Marcados.

No total, o réveillon terá mais de 70 atrações em 13 palcos diferentes. A queima de fogos, ponto alto da celebração, terá 12 minutos de duração com lançamento a partir de 19 balsas — número maior que o dos anos anteriores, quando eram utilizadas 10 embarcações.

