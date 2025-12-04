Carga com 491 canetas emagrecedoras é apreendida na MS-164, em Ponta Porã

Produtos seriam levados do Paraguai para Campo Grande, segundo o motorista

Uma carga com 491 canetas emagrecedoras foi apreendida na noite da última terça-feira (2) na MS-164, na zona rural de Ponta Porã. O material estava dentro de um Renault Logan conduzido por um homem de 36 anos. Além das canetas, o carro transportava 586 suplementos e 140 frascos de perfume.

Durante a abordagem, o motorista afirmou que havia pegado os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que os entregaria em Campo Grande. Ele disse que receberia R$ 1 mil pelo transporte.

A mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 800 mil, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde o caso passou a ser investigado.

