Economia brasileira registra leve alta e atinge maior nível da série histórica

PIB cresce 0,1% no terceiro trimestre de 2025, puxado por indústria e exportações, enquanto serviços e consumo mostram estabilidade

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil avançou 0,1% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao trimestre anterior e alcançou o maior patamar já registrado na série histórica do IBGE. A variação é considerada estabilidade pelo instituto, mas mantém o movimento de crescimento observado no acumulado de quatro trimestres, que chegou a 2,7%. Na comparação com o mesmo período de 2024, a economia apresentou alta de 1,8%. O valor total do PIB ficou em R$3,2 trilhões.

O desempenho do período foi marcado pela combinação de estabilidade nos serviços, avanço da indústria e contribuição positiva do setor externo. A indústria registrou alta de 0,8%, com resultados positivos nas indústrias extrativas (1,7%), na construção (1,3%) e na transformação (0,3%). Já o segmento de eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos recuou 1%. A agropecuária também cresceu 0,4%.

Dentro do setor de serviços, que representa a maior parcela da economia e cresceu 0,1%, algumas atividades se destacaram. Transporte, armazenagem e correio avançaram 2,7%, influenciados pelo escoamento da produção mineral e agropecuária, segundo a analista das Contas Trimestrais do IBGE, Claudia Dionísio. Informação e comunicação cresceu 1,5%, enquanto as atividades imobiliárias subiram 0,8%. O comércio teve alta de 0,4%.

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias ficou praticamente estável, com leve alta de 0,1%, mesmo comportamento observado no trimestre anterior. O consumo do governo, por sua vez, aumentou 1,3%. A Formação Bruta de Capital Fixo — indicador que mede os investimentos — cresceu 0,9%.

As exportações avançaram 3,3%, ajudando a sustentar o resultado do período, enquanto as importações caíram 0,3%. Com o desempenho, atividades como agropecuária, serviços e consumo das famílias atingiram seus maiores níveis na série histórica. A indústria, no entanto, permanece 3,4% abaixo do pico registrado no terceiro trimestre de 2013.

