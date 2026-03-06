Nesta sexta e sábado! Pátio Sesc tem recreação infantil gratuita no centro

Durante as sessões de recreação, realizadas das 12h às 15h no 2º piso do shopping, os pequenos poderão participar de diversas atividades lúdicas conduzidas por recreadores. A programação foi pensada para estimular a criatividade, a socialização e o resgate das brincadeiras tradicionais da infância, em um ambiente seguro e acolhedor.
Além da diversão, a iniciativa busca proporcionar momentos de convivência entre famílias, incentivando o brincar como ferramenta de desenvolvimento e aprendizado. A participação é gratuita e aberta ao público.
Serviço
Datas: 6 e 7 de março;
Horário: das 12h às 15h;
Local: Loja Pátio Sesc – 2º piso do Pátio Shopping do Centro – Rua Marechal Rondon, 1380;
Faixa etária: crianças de 3 a 11 anos (acompanhadas de pais ou responsáveis);
Entrada: Gratuita