Nesta sexta e sábado! Pátio Sesc tem recreação infantil gratuita no centro

Risadas, brincadeiras e muita energia infantil vão tomar conta do centro de Campo Grande nesta sexta-feira (6) e sábado (7) no Pátio Sesc, unidade do Sesc MS, com atividades recreativas para crianças de 3 a 11 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis.

Durante as sessões de recreação, realizadas das 12h às 15h no 2º piso do shopping, os pequenos poderão participar de diversas atividades lúdicas conduzidas por recreadores. A programação foi pensada para estimular a criatividade, a socialização e o resgate das brincadeiras tradicionais da infância, em um ambiente seguro e acolhedor.

Além da diversão, a iniciativa busca proporcionar momentos de convivência entre famílias, incentivando o brincar como ferramenta de desenvolvimento e aprendizado. A participação é gratuita e aberta ao público.

Serviço