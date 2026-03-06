Cantora Roberta Miranda estreia como palestrante

Rainha da Música Sertaneja levou sua história ao Movimente 2026, em uma iniciativa do Sebrae no DF

O mês de março começou com novidades para a cantora Roberta Miranda. Com mais de 40 anos de carreira levando música aos palcos do Brasil e exterior, a artista fez sua estreia palestrante, compartilhando sua história de vida inspiradora na tarde de terça-feira (03) no Movimente 2026. O evento é uma iniciativa do Sebrae no Distrito Federal que conecta homens e mulheres, empreendedores, lideranças e instituições com um objetivo em comum: fortalecer o empreendedorismo feminino, a independência econômica das mulheres e a igualdade de gênero e oportunidades.

“Poder realizar uma palestra contando minha própria história para inspirar outras mulheres é algo que me deixa profundamente grata e realizada. Acredito que iniciativas como essa, que dão vozes às mulheres, são de extrema importância para a sociedade e que essa troca de experiências é enriquecedora para todos nós. Só tenho mesmo a agradecer ao Sebrae DF e a todos os envolvidos por essa oportunidade.”, comenta a artista que deve seguir realizando palestras como essa pelo país.

Protagonista de uma história vencedora, Roberta Miranda brilhou em um dos painéis do 1º encontro Sebrae Futuridade 60+ da região Centro-Oeste ao revisitar passagens marcantes de sua trajetória, que também estão reunidas na biografia “Um lugar todinho meu – A história inspiradora de Roberta Miranda”. O livro está à venda em lojas físicas e nos principais marketplaces.