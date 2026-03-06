Na semana do Dia da Mulher, programação vai de feiras, teatros e shows culturais

Fim de semana tem Festa do Pequi e espetáculos para toda família

5ª Festa do Pequi

Nos dias 7 e 8 de março, o Distrito de Camisão recebe a 5ª Festa do Pequi, celebrando a cultura pantaneira com música, gastronomia e tradição. No sábado (7), a programação inclui Raffa & Ruan às 21h e Grupo Raça Pantaneira às 23h. No domingo (8), se apresentam Mania de Samba às 11h, Victor Gregório & Marco Aurélio às 13h e Michel & Felipe às 15h. O evento conta ainda com praça de alimentação com pratos típicos de pequi, entrada gratuita e atividades para toda a família.

Vintage Culture

Vintage Culture, um dos maiores expoentes da música eletrônica, será o destaque de uma noite memorável em Campo Grande nesta sabado dia 7 de março! Com uma trajetória que o coloca entre os artistas mais influentes do gênero, ele promete uma noite histórica! Oshow será realizado no Shopping Bosque dos Ipês (Parte Externa) às 22 horas. O evento é realizado pela PM Eventos e Kult Kustom e os ingressos podem ser adquiridos no site www.guicheweb.com.br.

Sexta-feira (6)

Fulano di Tal: 4×4

Março terá programação especial dedicada às artes cênicas em Campo Grande com a temporada “4×4”, realizada pelo Grupo Fulano di Tal. A iniciativa celebra quatro anos da companhia em sede própria e integra as comemorações do Dia Mundial do Teatro, com espetáculos gratuitos ao longo do mês. A abertura acontece nos dias 6, 7 e 8 com a peça “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, apresentada no Espaço Fulano di Tal, localização, Rua Rui Barbosa, 3099 – Centro às 20h na sexta e no sábado, e às 18h no domingo, com classificação livre.

Teatral Grupo de Risco

O Teatral Grupo de Risco encerra sua programação especial em Campo Grande para celebrar seus 37 anos de trajetória em 2026 e o Dia Mundial do Teatro. A agenda inclui apresentação de sessão gratuita do espetáculo “Tesoura” às 19h15 no Espaço Flor e Espinho, localizado na rua na R. Pedro Celestino, 3750 – Centro nesta sexta-feira,e uma oficina voltada para mulheres no Espaço Teatral Grupo de Risco, às 8h30 no domingo.

Código Genético

O Sesc Teatro Prosa, localizado na rua Anhanduí, 200, Centro em Campo Grande, recebe no dia 6 de março, às 15h e 19h, o espetáculo de dança “Código Genético”, da artista Ariane Nogueira. A obra propõe uma experiência afrofuturista em que o corpo e as tranças simbolizam memória ancestral e conexão entre passado e futuro. Com classificação livre, os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

“Estudos para não fazer a mesma coisa”

No dia 6 de março de 2026, às 19h30, o Teatro Aracy Balabanian, localizado na Rua 26 de Agosto, 453, Centro Cultural José Octávio Guizzo, recebe o espetáculo “Estudos para não fazer a mesma coisa”, de Marcus. A apresentação propõe um exercício de presença e experimentação cênica, em que gesto, memória e experiência se entrelaçam para criar imagens instáveis e inéditas, convocando a plateia a participar da emergência de movimentos imprevisíveis e irrepetíveis. Ingressos no Sympla.

Sábado (7)

Tin Dô Lê Lê

No dia 7 de março, às 16h, o Sesc Teatro Prosa localizado na rua Anhanduí, 200 Centro recebe o espetáculo infantil “Tin Dô Lê Lê – Uma viagem brincanteliterária para bebês e crianças pequenas”, com Edu Brincante e a Trupe Teatro de Brincar. A apresentação convida o público para um passeio pelo imaginário popular brasileiro por meio de histórias, música e brincadeiras. A classificação é livre e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Feira Ziriguidum

Neste sábado, das 16h às 22h, a Praça do Preto Velho recebe uma feira especial em celebração ao protagonismo feminino na cultura e na economia criativa. O evento reúne mulheres artistas, musicistas e empreendedoras, incluindo Tania Madinha, Juci Ibanez e M. Serica Espíndola o coletivo De Trans para Frente e também com apresentações de dança do ventre por Adriele Linares e Marli Oliveira, além de atividades que valorizam a memória e denunciam o feminicídio por meio do símbolo do Banco Vermelho. A feira promove cultura, música, economia criativa e celebra a força transformadora das mulheres na sociedade.

Verão MTV – Vitin

No dia 7 de março, a partir das 18h, o Irlandês Pub recebe o Verão MTV, uma noite dedicada aos maiores sucessos que marcaram gerações. O evento traz Vitin com sua energia contagiante, DZ6 (cover oficial de Charlie Brown Jr) revivendo hinos que atravessam décadas, e a Banda MiLlenias (Bortoti, Jenner & Arthur), tocando os hits que embalaram a era millennial. Ingressos no Sympla.

Mystical Wedding

Neste sábado (7) a partir das 21h, o Buteco do Miau recebe o evento “Mystical Wedding”, encontro que une duas das bandas mais ativas da cena independente campo-grandense. A entrada custa R$ 20 (inteiramente revertida às bandas), com opção de ingressos antecipados por R$ 10 via PIX (casamentopodre@gmail.com) – o comprovante deve ser enviado ao WhatsApp (67) 99160-7869 ou ao Instagram @casamentopodre.

Domingo (8)

Feira do Porks

No dia 8 de março, das 16h às 23h, acontece a Feirinha do Porks Santa Fé, localizada na Rua Antônio Maria Coelho – 4020. Realizada sempre no segundo domingo do mês, a feira reúne expositores locais, marcas autorais e empreendedores da região em um ambiente que combina lazer, gastronomia e música. A partir das 17h, o público poderá conferir artesanato, brechós, maquiagem, doces, produtos naturais e artesanais, além de bijuterias, perfumarias e itens para pets, tudo integrado à programação do bar com chope gelado e talentos locais.

Feira Panamá

No dia 8 de março, das 9h às 22h, a Praça do Panamá recebe a Feira do Panamá, Edição Especial Dia Internacional da Mulher, com programação de cultura, música e arte para toda a família. Entre as atrações estão João Paulo Pompeu (9h às 10h30), Slam Plural – competição de poesia urbana (11h às 12h), Confraria do Som – Jovem Guarda (12h30), Projeto Hippie – Classic Rock (16h) e Carlos Martinez & Wilson Braga (20h30 às 22h), além de show de prêmios (19h às 20h). O evento também conta com gastronomia, artesanato, brechós, apresentações culturais e lazer para todas as idades.

Liga da Cerveja MS

Neste domingo, 8 de março, a partir das 11h, a Liga da Cerveja MS realiza mais uma edição de seu encontro de cervejarias artesanais na Rua Oceano Atlântico, 99, com entrada gratuita. Participam desta edição as cervejarias Canalhas, Capivas Cervejaria, Eden Beer, Louvada Campo Grande, Moema Bier Co. e Touro Morto, oferecendo diversos estilos de cerveja artesanal. A programação musical inclui DJ Julio Prodigy, a banda Brothers Jam e o grupo Nó na Madeira, com samba raiz, garantindo mistura de rock, brasilidades e samba.

Feira Underground

No dia 8 de março, a partir das 16h, a Praça Cuiabá recebe uma edição especial da feira em comemoração ao Dia das Mulheres, dedicada a celebrar o protagonismo, as vozes e as escolhas femininas. O evento é gratuito e aberto a todos, convidando o público a participar com amigos e família em um espaço coletivo e inclusivo. A programação inclui gastronomia, brechós, produtos naturais, música e outras atrações culturais, criando um ambiente de convivência, troca e valorização da presença feminina.

Amanda Ferreira