Nesta quinta show paraguaio será atração na Capital

O final de março vai acabar com muita dança e musica paraguaia para homenagear mais ainda essa cultura regional que vive lado a lado do sul-mato-grossense. O evento vai acontecer nesta quinta-feira (31), a partir das 19h, “Terra Gloriosa – Alianças Culturais”, vai trazer muita arte paraguaia na Capital.

Os grupos artísticos do Paraguai apresentarão performances de dança e música ressaltando a cultura e tradição da região que consequentemente é muito forte em nosso estado de Mato Grosso do Sul. A arte de Jaguaru Folk, Las Paraguayas e o elenco folclórico do município de Luque-PY estão na programação.

Além das apresentações, haverá no local espaços para de alimentação e bebidas, e estandes de parceiros como BDM Digital, Kion Cosmetics e 067 Vinhos. Também haverá exposição e venda de artesanatos vindos direto das terras paraguaias.

A festividade é uma realização do Ecossistema Dakila, Núcleo Tapé Aviru Paraguai, com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande) o evento será gratuito para a população.

O evento vai acontecer na concha acústica da Praça do Rádio.