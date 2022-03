Açúcar sobe e cotação é de R$ 140 por saca

De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) o preço médio do açúcar cristal negociado no mercado spot do estado de São Paulo subiu para a casa dos R$ 139,00/saca de 50 kg na segunda-feira, 21, mantendo-se nesse patamar até a quinta-feira, 24.

Na sexta-feira, 25, o valor médio avançou e voltou à casa dos R$ 140,00/sc, o que não era observado desde meados de fevereiro.

Apesar da demanda enfraquecida ao longo da semana, a baixa oferta de cristal para pronta-entrega, em especial do tipo Icumsa até 180, sustentou as cotações. No geral, a liquidez foi menor que a observada em semanas anteriores.

De 21 a 25 de março, a média do Indicador Cepea/Esalq, cor Icumsa de 130 a 180, foi de R$ 139,47/saca, avanço de 1,81% frente à anterior (de R$ 136,99/sc). Com informações do Cepea.