Serasa: Mato Grosso do Sul atinge marca de mais de 2 milhões de inadimplentes

Com a demanda crescente por regularização de dívidas, o ‘Feirão Limpa Nome’ foi prolongado até dia 19 de dezembro

Mato Grosso do Sul chegou ao fim de 2025 com um dado que pressiona orçamento doméstico, consumo e crédito. Mais de 57% da população adulta está com o nome negativado, o que coloca o Estado entre os cinco mais inadimplentes do País. O volume expressivo de compromissos em atraso tem provocado uma corrida por renegociações, levando a Serasa a estender até 19 de dezembro o Feirão Limpa Nome.

A decisão veio após um novembro atípico. Em apenas 30 dias, 86 mil dívidas foram renegociadas no Estado, avanço superior a 22% em relação ao mesmo mês de 2024. O movimento supera a média nacional e confirma uma mudança no comportamento do consumidor às vésperas da virada do ano, tradicionalmente marcada pelo recebimento do 13º salário.

Para a planejadora financeira da Serasa, Lai Santiago, o fenômeno não é apenas sazonal, mas uma resposta direta ao desequilíbrio prolongado das contas das famílias. Ao O Estado, ela afirma que o 13º salário se tornou, em 2025, “um instrumento de sobrevivência financeira”.

“Quando mais da metade da população está negativada, não há margem para postergação. O 13º passou a ser a única forma de milhares de consumidores recuperarem o básico: acesso ao crédito. É um dinheiro que não chega a ser extra; é reparador”, explicou.

Oportunidade de ficar em dia

A amplitude das ofertas ajuda a explicar a procura. No Estado, mais de 2 milhões de consumidores possuem propostas disponíveis. Somadas, ultrapassam 9 milhões de oportunidades de negociação, em um volume que poucos eventos semelhantes alcançaram nas últimas edições. Entre elas, mais de 900 mil dívidas de até R$ 100, faixa que atinge diretamente famílias com renda comprometida por despesas correntes.

Os descontos, que chegam a 99%, e os parcelamentos a partir de R$ 9,90, compelem acordos imediatos. Em pagamentos via PIX, a baixa ocorre na hora. A participação de mais de 1,6 mil empresas — de bancos e financeiras a varejo, telecomunicações e serviços essenciais — acresce o alcance do mutirão.

O ritmo de renegociações também tem sido influenciado pela escalada nacional. No fim de novembro, o País registrou o maior dia da história da Serasa: 488 mil dívidas negociadas em 24 horas. Em MS, 7,1 mil acordos foram fechados no mesmo dia, número 10% superior ao do recorde regional do ano anterior.

Para quem pretende aderir ao feirão, as negociações podem ser feitas no aplicativo da Serasa, no site serasalimpanome.com.br, pelo WhatsApp oficial ou presencialmente nas agências dos Correios.

Por Djeneffer Cordoba