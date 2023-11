Venda de ingressos para show de Djavan na Capital começam na sexta-feira

Já separe o dinheiro: os ingressos para a nova turnê do cantor Djavan em Campo Grande começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira (24) pela internet ou presencialmente. Há ingressos promocionais com valores a partir de R$ 135.

O show, que faz parte de sua nova turnê denominada “D”, será realizado no dia 27 de abril de 2024, no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês.

A turnê mundial chamada de “D” foi anunciada em dezembro de 2022 e o primeiro show foi em março deste ano, na cidade de Maceió, em Alagoas, com ingressos esgotados. A tour é homônima ao 25.º álbum de Djavan, lançado em agosto do ano passado. “O álbum é uma proposta à felicidade, ao futuro, à esperança. Fiz um disco tentando quebrar a hegemonia do obscurantismo, da falta de esperança”, diz o artista.

Além de faixas do último trabalho, como ‘Num Mundo de Paz’ e ‘Primeira Estrada’, o público poderá curtir um repertório de aproximadamente 20 canções que contempla sucessos de todas as fases da carreira de Djavan.

Embora o artista sempre renove a lista de clássicos de uma turnê para a outra, músicas como ‘Sina’ e ‘Flor de Lis’ tem lugar cativo em todos os shows, porque são canções que o povo ama.

Neste novo Show, no palco, a voz e violão de Djavan ganham o reforço de Marcelo Mariano (baixo e vocal), Felipe Alves (bateria), João Castilho (guitarra e violão), Paulo Calasans (piano e teclado), Renato Fonseca (teclado e vocal), Jessé Sadoc (trompete e flugelhorn) e Marcelo Martins (saxofone, flauta e vocal).

Onde comprar

Os ingressos poderão ser adquiridos no Stand do Comper Jardim dos Estados, na Avenida Ceará, 1553, ou pela internet, no site www.pedrosilvapromocoes.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 9 9296 6565. A classificação indicativa é a partir de 18 anos.

Valores

Mesas Fechadas (8 pessoas) – open bar (com água, refrigerante, cerveja, mix de castanhas e frutas secas):

Setor A (amarelas) = R$ 4.600

Setor B (vermelhas) = R$ 4.200

Setor C (azuis) = R$ 3.600

Mesas compartilhadas – open bar (com água, refrigerante, cerveja, mix de castanhas e frutas secas):

Setor A (amarelas) = R$ 575

Setor A – Meia (amarelas) = R$ 430

Setor B (vermelhas) = R$ 525

Setor B – Meia (vermelhas) = R$ 390

Setor C (azuis) = R$ 450

Setor C – Meia (azuis) = R$ 340

Bistrô (4 pessoas) – open bar (água, refrigerante e cerveja):

Lilás = R$ 1.400

Área Vip – open bar (água, refrigerante e cerveja):

Área Vip Promocional = R$ 180

Área Vip – Meia Promocional = R$ 135

Área Vip 2º Lote = 200

Área Vip – Meia – 2º Lote = 150