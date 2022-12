Pavê ou pacumê? O seu não sei, mas o nosso é para comer!

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Sua origem é indefinida, mas seu nome vem do termo francês pavage, que significa pavimentar e remete à maneira que esta sobremesa é montada: em camadas.

No Brasil o pavê é tão famoso que já se tornou tradicional nas festas de fim de ano. A receita é tão comum quanto a expressão, sempre falada por alguém da família, quando o doce chega à mesa: é “pavê” ou pra comer?

Ingredientes:

1 lata de creme de leite

1 lata de leite condensado

1 colher de sobremesa rasa de manteiga

200g de biscoitos champagne

170g de chocolate meio amargo em barra + 1/2 pacote para raspar e enfeitar (opcional)

1 1/4 de xícara de vinho para sobremesa (Usei o vinho Aurora Colheita Tardia, suave, muito bom!)

1/4 de xícara de leite para o brigadeiro

1/4 de xícara de leite para o chocolate

Modo de Preparo:

Em uma vasilha coloque o creme de leite e o chocolate e leve para derreter em banho Maria até que se forme uma mistura igual. Depois disso coloque um quarto de leite , misture e reserve.

Em uma panela coloque o leite condensado; a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo o restante do leite sempre até dar ponto de brigadeiro e coloque em uma panela misturando. Molhe os biscoitos no vinho e forre uma travessa.

Coloque o brigadeiro branco; Outra camada de biscoito e uma camada de chocolate; Leve a geladeira por duas horas e sirva! Bom Apetite.

Receita por Receita de Vovó.

Filme de hoje: Uma Segunda Chance para Amar (Paul Feig, 2019)

Em Uma Segunda chance para Amar, Kate (Emilia Clarke) é uma jovem inglesa com uma vida que é uma bagunça. Além de ter dificuldades em lidar com a mãe Petra (Emma Thompson) e a irmã Marta, ela trabalha como elfo em uma loja temática de natal durante todo o ano. E é às vésperas do Natal que ela conhece Tom (Henry Golding), e o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu para sua vida.

