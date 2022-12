Reunião entre professores e prefeitura é adiada; encontro iria debater reajuste

A reunião entre os professores, vereadores e a prefeita Adriane Lopes (Patriota), que seria realizada na manhã desta sexta-feira (09), por volta das 09h, foi cancelada. A conversa foi marcada ontem (08), após manifestação da categoria na Câmara Municipal de Campo Grande e iria discutir o reajuste de 10,39%, referente ao mês de dezembro e previsto em lei.

Os vereadores foram responsáveis por intermediar a reunião, mas na manhã de hoje não houve movimentação na prefeitura. Questionado pela reportagem do Estado Online, o atual presidente da ACPMS (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), Lucilio Souza Nobre, sobre a reunião, ele informou que não havia recebido nenhuma informação sobre se a reunião iria se concretiza e aguardava a agenda da prefeita. Um novo encontro poderá ser agendado.

A greve

A categoria cobra a aplicação da Lei Municipal nº 6.796/2022, que previa o reajuste de 10,39%, referente ao mês de novembro deste ano. A lei estabelece os índices de correção para o ano inteiro e prevê um cronograma de integralização do valor do piso nacional do magistério ao piso de 20 horas da Reme até 2024 e o reajuste deverá ser pago de forma escalonada.

A prefeitura realizou reunião e declarou que não irá pagar o reajuste referente ao mês de novembro e encaminhou a ACP o Oficio nº 43863, que comtempla apenas a correção do mês de dezembro em 4.7891%, índice previsto na Lei do Piso 20h. Com isso, a assembleia da ACP decidiu de forma unanime a paralisação das atividades.

Reposição

Já foi divulgado as datas de reposição das aulas: a reposição para a paralisação do dia 25 de novembro, será em 17 de dezembro; o dia 29 de novembro será reposto no dia 20 de dezembro. Já os dias de greve desta semana serão repostos nos dia 21, 22, 23, 26, 27 e 28 de dezembro. De acordo com o documento, os dia 20 e 21, que eram dedicados ao exame final, serão repostos nos dias 29 e 30 de dezembro. Professores esclareceram que os alunos não serão prejudicados, pois as provas já haviam sido finalizadas e os profissionais estão apenas em atividades internas como conselho de classe.

