Na telona! BTS chega aos cinemas com a turnê “Arirang” e conquista fãs de Campo Grande

Filme registra a primeira turnê mundial do grupo em quatro anos, com shows imersivos em 360° e sessões nos dias 11 e 18 de abril

Um dos eventos cinematográficos mais aguardados pelos fãs de música pop chega às telonas em abril: “BTS World Tour ‘Arirang’ In Goyang: Live Viewing” estreia no dia 11, com sessões adicionais em 18 de abril. O filme registra a primeira turnê mundial do grupo em quatro anos, apresentando shows históricos com palco em 360° e oferecendo uma experiência imersiva diretamente dos espetáculos realizados em Goyang, na Coreia do Sul.

Intitulada “Arirang”, a turnê prevê uma extensa agenda com dezenas de apresentações distribuídas por diferentes continentes, consolidando o grupo como um dos maiores nomes da música pop contemporânea. A abertura acontece na Ásia, com shows inaugurais na Coreia do Sul e no Japão, dando início a uma sequência de apresentações que deve percorrer mais de 30 cidades ao redor do mundo.

Além dos espetáculos presenciais, o projeto também aposta na exibição simultânea em salas de cinema, permitindo que fãs acompanhem apresentações completas sem sair de suas cidades. A iniciativa amplia o alcance da turnê e oferece uma alternativa imersiva, com estrutura pensada para aproximar o público da experiência de um show ao vivo, incluindo recursos visuais e sonoros de alta qualidade.

O novo trabalho acompanha o mais recente álbum do grupo e propõe uma abordagem mais introspectiva, explorando sentimentos universais e reflexões pessoais. Com direção de Jungjae Ha e duração aproximada de três horas, a produção mistura performance musical e narrativa visual, reforçando a identidade artística do BTS e sua capacidade de se reinventar no cenário global.

O fenômeno global BTS volta a movimentar fãs ao redor do mundo com o anúncio de uma nova turnê internacional, a primeira em grande escala após um hiato de aproximadamente quatro anos. A série de apresentações marca um novo momento na trajetória do grupo, que retoma os palcos com uma proposta ambiciosa e alcance recorde dentro do cenário do K-pop.

Produção

Segundo informações divulgadas pela produção do grupo, os sete integrantes do BTS, RM, Suga, Jin, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, aparecerão virtualmente nas telas de cinema para apresentar os dois primeiros shows de sua nova turnê mundial, vinculada ao álbum Arirang.

A programação inclui a transmissão do espetáculo de abertura em Goyang, na Coreia do Sul, no dia 11 de abril, e, em seguida, a exibição do show realizado em Tóquio, no dia 18. Ao longo da turnê, o grupo percorrerá 34 cidades e realizará 82 apresentações, consolidando um novo recorde de maior número de datas em uma turnê de K-pop.

Esta série de shows marca o retorno do BTS aos palcos desde a turnê Permission to Dance on Stage, realizada entre 2021 e 2022, antes da pausa necessária para que os membros cumprissem o serviço militar obrigatório. As apresentações da nova turnê contarão com um palco circular de 360°, oferecendo uma experiência envolvente e visualmente impactante para os fãs.

Fãs

Os fãs de Campo Grande já se preparam para a estreia do filme da turnê mundial do BTS, que chega aos cinemas no dia 11 de abril. Entre eles, a professora de História Letícia Sugano destacou o entusiasmo e a expectativa gerados pelo espetáculo, ressaltando a dedicação e a qualidade da produção do grupo. Segundo ela, mesmo assistindo aos shows em formato cinematográfico, a experiência é envolvente e mantém a energia e a conexão com o público.

“Minhas expectativas são muito altas, mas não tem como não ser, porque o BTS sempre supera. É tudo muito bem feito, ensaiado e projetado. Eles fazem questão de interagir com quem está assistindo de longe, então a sala de cinema acaba virando um show por si só, com a energia dos outros fãs ao redor. É realmente muito bonito e divertido de assistir”, afirma Letícia para o Jornal O Estado.

O que a motivou a não perder a exibição do filme da turnê mundial do BTS foi justamente a oportunidade de acompanhar o início oficial da série de shows, algo que ela considera um marco histórico. Ela destacou que já havia assistido a apresentações anteriores do grupo, incluindo um show gratuito transmitido online, mas agora, com o começo da turnê, a experiência se torna mais significativa, mais “real”, mesmo sendo em um cinema.

“Não podia perder o primeiro show da turnê, mesmo com o valor um pouco alto, porque quero vivenciar como qualquer outra pessoa que está no local. O que mais me chama atenção nesse novo projeto é como eles incorporaram a cultura coreana no álbum ‘Arirang’. conta.

A estudante de Jornalismo da UFMS, Mariana Azevedo também compartilhou o entusiasmo pelo retorno do BTS aos palcos. Ela destacou que acompanha o grupo há uma década desde os 12 anos de idade, e que, mesmo não sendo fã desde a adolescência, a experiência com a música e os shows representa a retomada de sonhos, hobbies e vivências importantes de sua juventude.

Para Mariana, as exibições em cinema permitem que fãs de diferentes lugares se conectem com a energia dos shows e com a comunidade formada pelo grupo.

“Estou muito animada com a volta do BTS. No último lançamento da turnê mundial não consegui ir aos shows da era ‘Love Yourself’, mas participei da exibição especial nos cinemas, ‘BTS 2019 World Tour: Love Yourself – Speak Yourself’, e foi incrível. A energia das ARMYS é contagiante: gritos, cantos e muita emoção. É como estar entre amigas, em uma comunidade diversa, acolhedora e feminina. Para quem não pode ir aos shows, essa experiência é uma maneira de se sentir parte do comeback e apoiar o grupo e o K-pop de forma especial”, revela.

Ela já garantiu o ingresso para assistir ao filme no Bosque dos Ipês e contou que escolheu o cinema mais próximo para facilitar a experiência. Mariana pretende ir com duas amigas, todas fãs de longa data do BTS, e vê a exibição como uma oportunidade de se emocionar e cantar junto com o grupo.

“Ficamos muito eufóricas quando soubemos das sessões. ‘Arirang’ consegue trazer de volta a essência do BTS, valorizando a cultura e a língua coreana mesmo com o sucesso internacional e o trabalho em inglês durante a pausa do serviço militar. É emocionante ver como a identidade do K-pop permanece viva nesse novo capítulo da carreira deles”, finaliza Mariana.

O filme estará em exibição em todos os cinemas de Campo Grande, com sessões programadas para os dias 11 e 18 de abril. Os fãs podem escolher o horário e a sessão que melhor se encaixam na sua programação e garantir uma experiência completa da turnê mundial do BTS nas telonas.

Por Amanda Ferreira

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