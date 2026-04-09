Fãs acampam desde quarta-feira e exibem looks criativos em fila para noite histórica do Guns N’ Roses

O dia 9 de abril já entra para a história dos fãs de rock em Campo Grande. Horas antes da apresentação do Guns N’ Roses, marcada para às 20h30 no Autódromo Orlando Moura, admiradores da banda começaram a se concentrar no local, alguns deles acampados desde cedo para garantir um bom lugar na plateia.

A movimentação intensa já transforma o entorno do evento, com reforço na segurança da Polícia Civil e presença de ambulantes, criando um cenário típico de grandes shows internacionais e antecipando o clima de celebração que deve marcar a noite.

No corredor próximo ao Autódromo Orlando Moura, Caio Santos Pitanga se destacava vendendo produtos oficiais do Guns N’ Roses. Ao seu lado, Leandro Vidal, de São Paulo, acompanhava a banda em toda a turnê, oferecendo itens que variavam de R$30 a R$100, como copos, camisetas e bandanas, chamando atenção pela variedade e pelo preço acessível.A movimentação se intensificou à medida que o público chegava para o show, e Caio revelou que acompanha a banda desde Porto Alegre, seguindo a turnê por diferentes cidades.

“As vendas estão beliscando, mas indo bem. Boné e bandana sempre têm saída, assim como os copos. Cada cidade tem sua preferência, mas os fãs querem levar lembranças para casa”, explicou, mostrando que o merchandising do evento é parte da experiência.

Fãs

O campo-grandense Caíque Godeiro, que trabalha na área de química, é um dos fãs que decidiram chegar cedo para garantir lugar no show do Guns N’ Roses. Ele está acampado desde as 8 horas da manhã de quarta-feira (8) no entorno do autódromo e já soma mais de 24 horas de espera.

Ao lado da família, Caíque se preparou com barraca, alimentos e água para enfrentar a longa permanência, contando que essa é a primeira vez que vive a experiência de acampar para um show, motivado pela emoção de ver a banda novamente.

“Estou com o coração a mil, é uma expectativa enorme. Já fui em outro show deles com a minha mãe, mas dessa vez quis chegar antes para tentar ficar mais perto. Trouxemos barraca, comida, água, tudo para aguentar a espera. Qualquer música que eles tocarem vai ser especial, só de estar aqui já vale muito a pena, mas quero muito ouvir Estranged”, contou.

O paraguaio Derles Valenzuela, mecânico industrial de Pedro Juan Caballero, atravessou a fronteira para acompanhar o show do Guns N’ Roses em Campo Grande ao lado da filha. Eles chegaram ainda durante a madrugada e montaram acampamento nas proximidades do autódromo, levando barraca, água e mantimentos para enfrentar a longa espera. Fã da banda desde a adolescência, Derles vê a apresentação como um momento especial também para compartilhar com a filha, que herdou a paixão pelo grupo.

“Chegamos de madrugada e a expectativa está lá em cima. Já assisti ao show deles antes, mas agora estou realizando um momento especial com minha filha, trazendo ela comigo. Queremos muito ouvir clássicos como ‘Rocket Queen’ e viver tudo bem perto do palco. Sou fã desde os 12 anos, desde a época das fitas cassete, e agora poder dividir isso com ela é algo inesquecível”, destaca.

O jovem Ailton Gabriel, que trabalha em um supermercado e é natural de Ponta Porã, chegou a Campo Grande ainda durante a madrugada para garantir lugar no show do Guns N’ Roses. Ao lado de familiares, ele enfrentou horas de espera desde as primeiras horas da manhã, com o objetivo de ficar o mais próximo possível do palco. O grupo veio de ônibus e já se organizou com alimentação e hidratação antes da abertura dos portões.

“Chegamos por volta das duas da manhã e estamos aqui desde então. A expectativa é conseguir a grade, pegar uma palheta e curtir muito o show. Esse é o nosso primeiro show internacional, então a emoção é grande. Somos fãs desde pequenos, influência da família, e queremos muito ver de perto e viver esse momento juntos”, detalha.

Looks criativos

A originalidade dos fãs se destacou na fila do show do Guns N’ Roses em Campo Grande. Inspirados em clipes icônicos e na estética da banda, muitos criaram figurinos temáticos para mergulhar no espírito do espetáculo. Entre eles, a manicure Isabela Dandara, 26 anos, da Capital, trouxe à vida a inspiração do clipe da noiva de “November Rain”.

“Meu tio sempre foi muito fã e eu cresci ouvindo, mas foi só depois de adulta que entendi que aquela música que eu amava era ‘November Rain’. Eu sempre sonhei com aquela cena do clipe, da noiva entrando, achava incrível. Hoje estou aqui realizando esse sonho do meu jeito. Estou muito ansiosa, pra mim é uma honra estar aqui e qualquer música que eles tocarem vai ser perfeita”.

A expectativa pelo show do Guns N’ Roses em Campo Grande contagiava a fila, mesmo entre os fãs que chegaram próximo ao início da apresentação. Entre eles estavam Eduardo, natural da cidade, e Luiza, vinda de Cuiabá, ambos já habitués da banda em outros shows. Luiza caprichou no visual, combinando maquiagem marcante e roupas inspiradas na estética gótica, garantindo um destaque especial entre o público ansioso e criativo.

“Chegamos há vinte minutos, mas a ansiedade está a mil. É a primeira vez que vemos um show internacional em Campo Grande. Queremos curtir cada música, ficar na grade e, se possível, pegar alguma palheta. Trouxemos lanches, água e estamos nos organizando para ir ao banheiro sem perder a posição. Cada segundo aqui vale muito, e não vamos deixar ninguém para trás,” contaram os jovens, mostrando que a paixão pelo rock é também uma questão de preparo e estratégia.

Informações gerais

O show será realizado no Autódromo Orlando Moura, com abertura dos portões às 16h e início às 20h30.É obrigatório apresentar documento com foto e comprovantes para meia-entrada ou ingresso promocional social.

Além disso, itens proibidos incluem armas, objetos cortantes, fogos, drones, equipamentos profissionais, bebidas em recipientes rígidos, garrafas com tampa, alimentos não industrializados, cartazes, fantasias volumosas, drogas e medicamentos sem prescrição.

O acesso ao evento contará com revista obrigatória, não haverá guarda-volumes e todos os itens proibidos serão descartados. A classificação etária estabelece que jovens de 12 a 16 anos só poderão entrar acompanhados pelos pais ou responsável legal, enquanto os de 17 anos devem estar com um adulto e portar autorização com firma reconhecida. Para mais informações acesse o site oficial da Santos Show.