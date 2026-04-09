Pedro Caravina anuncia troca na administração do PSDB ao assumir presidência estadual

Deputado assumiu na quarta-feira (8) e Lia Nogueira é nova vice-presidente – Carlos Ribeiro

O deputado estadual, Pedro Caravina, assume como o novo presidente do diretório sul-mato-grossense do PSDB. Além da presidência, houve mudança na composição da administração do partido.

Em entrevista para o Jornal O Estado, o parlamentar conta que a deputada estadual, Lia Nogueira, é a vice-presidente. O Professor Juari entrou como tesoureiro, o novo secretário-geral é o deputado estadual, Paulo Duarte, e a ex-deputada federal Bia Cavassa assume como primeira-secretária.

A resolução que oficializa a posse do deputado como presidente foi editada na quarta-feira (8) pela Executiva Nacional do PSDB e aguarda publicação. Caravina já havia demonstrado interesse pelo cargo quando esteve vago no início de ano, após a saída do deputado federal Beto Pereira. Na ocasião, o vice, Geraldo Resende ficou automaticamente no lugar.

O parlamentar ocupa a vaga deixada pelo deputado federal, Geraldo Resende, que migrou para o União Brasil durante a janela partidária. Caravina é o quarto presidente estadual da sigla em um período de um ano, oficializando o fim das trocas na direção neste início de ano.

O partido era visto como morto no cenário estadual, visto que muito de seus deputados estavam cotados a se disfiliarem na janela partidária. Da configuração inicial, apenas dois deputados estaduais continuaram no PSDB, Caravina e Lia Nogueria, e atualmente conta com três representantes, com a chegada de Paulo Duarte.

Burburinho em Três Lagoas

Em Três Lagoas, o ex-prefeito da cidade e ex-deputado estadual, Ângelo Guerreiro, pode dar dor de cabeça ao PSDB, principalmente com a chegada do ex-secretário da Casa Civil estadual, Eduardo Rocha, ao partido.

Os dois são originários da cidade e podem competir por eleitorado na região leste do estado, podendo enfraquecer as chances de Ângelo de conquistar novamente uma cadeira na Assembleia.

Caravina comenta sobre o atrito entre os dois na região, entendendo que os dois têm perfis diferentes de eleitores. “Eu acho que cada um tem o seu eleitorado, até porque cada um tem o seu grupo. Lá em Três Lagoas, o Eduardo sempre teve o grupo dele e o Ângelo sempre teve o grupo dele também. É uma cidade grande, é uma cidade que pode ter mais de um candidato, mais de dois candidatos, não tem problema em relação a isso”, explica ao Jornal O Estado.

Ainda sobre a construção das chapas para as eleições, o presidente afirmou que apenas em agosto, com as convenções eleitorais, que se decidirão sobre as candidaturas e adiantou que, num futuro próximo, será feita uma reunião com os interessados para saber quem competirá para qual cargo.

As conversas de bastidores expõem que os pré-candidatos à Assembleia não querem que Ângelo saia como candidato. Entendem que o ex-prefeito entrando na corrida, diminuiria as chances dos outros concorrentes de emplacar um cargo como deputado estadual.

“Não tem atrito nenhum com o Ângelo Guerreiro. É um candidato como outro qualquer, ex-deputado, foi prefeito. Ele está habilitado para ser candidato. As convenções em agosto vão decidir os candidatos, a estadual e a federal. Quem decide depois são as convenções, mas ele está habilitado, afiliado no prazo. Assim como vários outros pré-candidatos. Essa crise é criada pelos outros, não tem nada de crise não”, responde Caravina sobre possível atrito com Guerreiro.

Ainda de acordo com o novo presidente estadual, houve um desconforto entre Ângelo e Rocha, mas isso “é uma questão local”. “O partido não tem problema nenhum, o partido acolhe a todos. Então acolhido, ele era afiliado já, ele continua afiliado, está habilitado. As convenções vão dizer como fica a chapa, quem disputa a federal, quem disputa a estadual, ele tem tempo para isso”.

Por Lucas Artur