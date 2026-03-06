Está com a carteirinha em dia? Plantão de vacinação será realizado no Parque das Nações neste domingo (8)

A equipe da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) realizará mais um plantão de vacinação em Campo Grande. Será neste domingo (8), das 7h30 às 13h, no Parque das Nações Indígenas. A ação ocorrerá durante a programação do ‘Festival de Verão’.

Durante o período de atendimento, moradores que estiverem no parque poderão aproveitar para verificar a situação vacinal e receber as doses indicadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação é mais uma oportunidade para reforçar a proteção da população contra diversas doenças. A orientação é que quem for se vacinar leve documento pessoal e, se possível, a caderneta de vacinação.

No domingo, o Parque das Nações Indígenas recebe a 4ª edição do Festival de Verão, com atividades esportivas gratuitas como yoga, capoeira, canoagem, grupos de corrida, skate, crossfit e patinação.