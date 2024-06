UBE-MS promove Roda de Conversa com escritores LGBTQIAPN+ neste sábado

Encontro é aquecimento para Noite da Poesia, que acontece em agosto

A União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS) promoverá, no dia 22 de junho, sábado, um evento que mescla literatura e diversidade: a Roda de Conversa – Escritores LGBTQIAPN+. O encontro, que faz parte da pré-programação da 36ª Noite da Poesia, reunirá poetas locais, associados ou não da UBE, como Febraro de Oliveira, André Felipe, Adrianna Alberti e Maria Carol, em uma troca rica sobre suas produções literárias, proporcionando um espaço de diálogo e reflexão sobre as vivências e expressões artísticas da comunidade LGBTQIAPN+. Haverá também leitura de poemas e Feira de Livros da UBE-MS.

Além da roda de conversa, a tarde será embalada pela discotecagem do DJ André Samambaia, com uma trilha sonora especial para o encontro. O evento é gratuito e será realizado no Bourbon Café, na rua 25 de Dezembro, 1089, às 15h30.

Noite da Poesia – A 36ª Noite da Poesia, promovida pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS), em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS, acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto, no Teatro Aracy Balabanian. As inscrições para seu concurso literário podem ser realizadas até a meia-noite do dia 30 de junho de 2024, conforme o horário de Mato Grosso do Sul.

O concurso premiará os melhores poemas em duas categorias distintas: autores nacionais e autores sul-mato-grossenses. Cada categoria contará com três vencedores, que receberão prêmios em dinheiro: R$ 5.000,00 para o primeiro lugar, R$ 3.000,00 para o segundo e R$ 2.000,00 para o terceiro colocado. Com essa premiação, a organização do evento busca reconhecer e valorizar os talentos literários emergentes e consolidados no cenário nacional.

As inscrições são gratuitas e abertas a todos, sem restrição de idade, e aceita inscrições de brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no país. A única exigência é que os poemas sejam escritos em Língua Portuguesa. A escritora Dáfini Lisboa, presidente da UBE-MS, conta que em 2023, o concurso recebeu mais de 1.000 inscrições vindas de todo o Brasil e que a expectativa é que esse número seja ainda maior em 2024. À frente da organização desta edição, ela espera que o evento mantenha sua tradição e possa também, cada vez mais, dialogar com as novas forças poéticas que geram identificação em diferentes gerações e grupos de pessoas.

Além das atividades programadas, durante a Noite da Poesia haverá espaços destinados à gastronomia e à venda de livros, proporcionando um ambiente acolhedor e propício para o encontro entre escritores, leitores e entusiastas da literatura.

Para mais informações sobre a 36ª Noite da Poesia e para inscrições e regulamento, acesse https://www.ubems.org.br.

Serviço

Roda de Conversa – Escritores LGBTQIAPN+, promovida pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS).

Data: 22 de junho

Horário: 15h30

Local: Bourbon Café, na rua 25 de Dezembro, 1089.

Evento gratuito e aberto ao público geral.

Com informações da Assessoria de comunicação

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: