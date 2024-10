Solidariedade: CUFA arrecada doações para Dia das Crianças em Campo Grande

Com a meta de alegrar 100 crianças, instituição busca apoio da comunidade

A CUFA (Central Única das Favelas) de Campo Grande está organizando uma festa especial para comemorar o Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, e conta com a colaboração da comunidade para realizar o evento. A festa será neste sábado (12), às 9h, na sede da CUFA, reunindo 100 crianças para uma manhã de muita diversão, com brincadeiras, doces, bolos e refrigerantes.

Para que essa celebração aconteça, a CUFA está arrecadando doações, e qualquer quantidade será bem-vinda. Os itens que podem ser doados incluem pipocas, balas, pirulitos, chicletes, algodão doce, pães, bolos, molho de tomate, salsichas, refrigerantes, sucos, copos e guardanapos. Essas doações farão parte da festa, garantindo que as crianças tenham uma experiência alegre e inesquecível.

As doações podem ser entregues na sede da CUFA, localizada na Rua Livino Godoy, 710, no bairro São Conrado, até sexta-feira. Para mais informações, basta acessar instagram.com/cufacampogrande ou entrar em contato pelos telefones (67) 99181-8142 e (67) 98427-8788.