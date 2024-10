Fazer o bem como um herói. Há dez anos, grupo leva esperança e arrecadação de recursos para crianças da AACC/MS

Para quem conhece um pouco de quadrinhos de super-heróis, ou até mesmo assistiu aos milhares de filmes produzidos nos últimos dez anos, pode saber que Capitão América e Super-Homem não pertencem ao mesmo universo – nem aos mesmos criadores, sendo o primeiro criação de Jack Kirby e Joe Simon, pelo selo da Timely Comics (antecessora da Marvel) e o segundo de Jerry Siegel e Joe Schuster, para a DC. Mas aqui em Campo Grande, esses heróis se unem para fazer a vida das crianças da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) um pouco mais colorida e especial no dia delas.

A frase ‘nem todo herói usa capa’ se encaixa muito bem aqui. Na terceira edição do ‘Dia D’ da Associação, a Liga do Bem se une para promover o ‘Dia D Virar Super Herói’, com objetivo de arrecadar recursos para a instituição, que presta assistência a crianças e adolescentes com câncer de todo Estado.

A ação será no dia 12 de outubro no Clube Estoril, em alusão ao Dia das Crianças e ao aniversário da Liga do Bem, entidade sem fins lucrativos, que há dez anos se dedica a levar amor, carinho e atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente em hospitais, abrigos e asilos. O grupo utiliza de heróis e personagens de histórias infantis como instrumento de interação e inspiração, além de levar valores como comprometimento, superação, doação ao próximo, resiliência, gratidão e honestidade.

Em entrevista ao jornal O Estado, o Capitão América, ou melhor, Jaime Henrique Melo, seu intérprete na Liga do Bem, conta que a Liga nasceu de um sonho do fundador, Junior Schucks, o Super Man.

“Ele quis levar as crianças carentes e enfermos um acalento, justamento do Dia das Crianças. Todos nós somos um pouco de criança, a questão é que muitas vezes nos limitamos de entregar a nossa essência ao próximo. O Dia D Virar Super Herói é justamente esse dia, é o dia da união de todos os que buscam levar amor, carinho e atenção para um propósito único, servir ao próximo”.

Caminhada

A parceria do grupo com a AACC/MS existe há 10 anos, junto a fundação da Liga. Essa colaboração sempre foi focada na arrecadação de fundos para auxiliar na manutenção e custeio das despesas da instituição. Nos últimos cinco anos, os heróis realizaram uma rifa própria, cujas vendas eram destinadas a ajudar no custeio da Casa de Apoio. Antes disso, a Liga já participava de outras maneiras, como no McDia Feliz, porém passou a dedicar-se a um evento próprio, engajando seus integrantes e amigos da instituição ainda mais.

Para Melo, a parceria é uma maneira de os heróis saírem das páginas dos gibis e dos cinemas, e se tornarem mais relevantes no mundo real, por meio das ações solidárias.

A ideia de se tornar um herói é algo que toda pessoa tem desde que criança. Muitos adultos fazem uma conexão com seu lado criança para vivenciar essa magia. Tornar real aquilo que parece imaginário, cada vez mais pode levar as pessoas a fazer o bem através dos seus poderes. Se pararmos para refletir, tudo aquilo que vemos nos quadrinhos é o reflexo do que vivemos na nossa vida. O que cada um precisa fazer é olhar dentro de si e entregar o seu servir ao próximo”, refletiu.

Nova missão, nova lição

Mesmo para quem já está acostumado à missão de levar alegria e acalento para os corações mais necessitados durante tanto tempo, ainda precisa de preparação. Segundo Melo, o grupo se une, independente de escolha religiosa, para uma oração, para que assim encontre, ‘seus poderes’.

“Na Liga do Bem nós temos uma regra, toda missão começa e termina com uma oração. Não temos uma religião específica, cada herói tem sua ligação religiosa, porém nós estamos ali para um bem maior, e respeitamos todas as crenças do bem. Por isso, nossa preparação é do divino, para que ele mostre o verdadeiro amor pelo próximo e dessa forma que consigamos levar esperança a todas as crianças”, disse.

“Sempre costumamos dizer que as missões são mais para os heróis do que para os pacientes que visitamos. O que é mais incrível é que não é a pessoa quem escolhe o herói, mas sim o toten que escolhe a pessoa e esse é o grande mistério. Cada um descobre que pelos valores internos do seu personagem tem algo a evoluir e melhorar. Cada nova missão é um novo aprendizado”, complementa.

Não é apenas um uniforme

Tanto o Capitão América quando o Super Man são retratados como pessoas de bom caráter, que estão sempre a procura de fazer o bem, empenhados nos valores aprendidos ao longo dos anos. Melo destaca que vestir o uniforme é como “uma armadura divida”, que serve para abençoar aos que buscam esperança.

“Tem uma frase que costumo utilizar muito que diz o seguinte: não importa quantas batidas o seu coração vai dar, mas sim por quais motivos ele vai bater. Às vezes você pode estar em um momento complicado na sua vida, mas lembre que nem todos os problemas são problemas, mas situações que passamos. Use o seu poder, para servir aqueles que mais precisam, porque um dia, os frutos do seu amor serão recompensados”.

Novidades

Para esse ano, o grupo preparou muitas novidades, já que o evento será exclusivo da Liga do Bem. Será um dia com diversas atrações promovidas pela Liga e pela AACC, com barracas de comidas e bebidas, brinquedos para as crianças e apresentações dos heróis, para arrecadar fundos.

“O que posso dizer para o público: vivam a experiência com amor, carinho e atenção, porque tudo está sendo preparado para isso. Será um universo mágico de um dia das crianças diferente para a sociedade campo-grandense”, convida o Capitão.

No dia do evento, a principal atração será o Show de Prêmios, com sorteios de diversas premiações aos participantes como mochila da Puket, voucher de R$100 no Coco Bambu, bolsa de maquiagem da MAC, peças da Body for Sure, vouchers da Hair Family, vouchers de R$80 para compras na Dalila Massas, voucher de R$200 no Território do Vinho, kit Mary Kay e muito mais.

Ao adquirir uma cartela, no valor de R$25, a pessoa garante sua participação no Show de Prêmios e tem acesso ao evento “Dia D Virar Super Herói”, que será exclusivo para quem tiver adquirido ao menos uma cartela.

Serviço

Dia D Virar Super Herói – Ação da Liga do Bem em Prol da AACC/MS, será realizado no dia 12 de outubro, das 15h às 21h, no Clube Estoril, Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista. Ingressos à venda pelo Instagram @ligadobemcg ou pelo telefone (67) 99168-4077.

Por Carolina Rampi

