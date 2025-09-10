Música, tecnologia e sustentabilidade são temas do On Track Summit MS 2025

On Track Summit MS surge para trazer luz às transformações musicais dos últimos anos - Foto: divulgação
Evento reúne especialistas, homenagem e representatividade feminina na indústria da música

 

Com mais de 20 especialistas nacionais, oito painéis e diversas palestras, começou nessa terça-feira (9) a On Track Summit MS 2025, evento que conecta música, tecnologia e sustentabilidade, no BioParque Pantanal. O encontro busca discutir o presente e o futuro da música em um cenário marcado pela inovação digital, novas formas de consumo e responsabilidade ambiental, com programação desde às 8h desta quarta-feira (10).

O On Track Summit MS surge para trazer luz as transformações musicais ocorridas nos últimos anos, além de modelos de negócio e práticas sustentáveis, que também são exigências dos novos públicos.

Conforme a IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), a indústria fonográfica global cresceu 10,2% em 2023, alcançando uma receita superior a US$ 28 bilhões, puxada pelo streaming, que já representa mais de 65% do faturamento mundial. No Brasil, segundo a Pro-Música Brasil, o setor cresceu 13,4% em 2023, com destaque para a internacionalização de artistas e a adoção de ferramentas digitais como inteligência artificial para produção e distribuição.

Um dos destaques da programação é o painel ‘Volume Alto, Voz Ativa: Mulheres na Indústria da Música’, com executivas e líderes como Kamilla Fialho, Dani Pepper, Marina Mattoso, Raquel Carelli, Adriana Sanchez e Thaís Saccomani para discutir os desafios e avanços da representatividade feminina no setor, a partir das 9h30 de hoje.

Estudos recentes da ONU Mulheres revelam que menos de 30% das posições de liderança criativa no mundo da música são ocupadas por mulheres, e a presença em line-ups de festivais internacionais gira em torno de apenas 20%. Ao dar visibilidade a essas vozes, o evento coloca o tema no centro da discussão e promove a equidade como eixo estruturante da indústria cultural.

Música como identidade e turismo sustentável

O summit também será palco do pré-lançamento do projeto ‘Sons do Pantanal”, desenvolvido pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. A iniciativa busca valorizar a música regional como vetor de identidade cultural e de fortalecimento do turismo sustentável, conectando a produção artística ao potencial econômico do estado.

Segundo dados do Ministério do Turismo, a economia criativa representa cerca de 3% do PIB nacional, e o turismo cultural responde por uma das fatias que mais crescem no setor, especialmente em destinos que valorizam patrimônio imaterial, como música e gastronomia. Nesse contexto, Mato Grosso do Sul se posiciona como polo emergente.

Homenagem

Outro momento especial será a homenagem ao compositor Paulo Simões, celebrando os 50 anos da canção !Trem do Pantanal”, um hino cultural de Mato Grosso do Sul e do Brasil. A música, imortalizada como trilha da identidade regional, simboliza o encontro entre tradição e modernidade que o evento propõe.

Compromisso ambiental: evento carbono neutro

O On Track Summit MS 2025 será realizado em formato carbono neutro, adotando práticas de mensuração e compensação das emissões de gases de efeito estufa. A iniciativa se conecta às metas globais de sustentabilidade da Agenda 2030 da ONU e reforça a responsabilidade socioambiental como critério de relevância para eventos culturais contemporâneos.

De acordo com relatório da PwC, a economia global de mídia e entretenimento deve movimentar US$ 3 trilhões até 2027, e os eventos que integram cultura, inovação e sustentabilidade têm maior capacidade de atrair patrocínios, turistas e investimentos de longo prazo.

CG como local criativo

Ao sediar o On Track Summit MS 2025, Campo Grande se projeta como hub de inovação cultural e criativa no Brasil Central, conectando artistas, produtores, investidores e público em torno de uma agenda estratégica que vai além do entretenimento: trata-se de reposicionar a música como motor de desenvolvimento econômico e social.

“O On Track Summit é mais do que um evento, é uma plataforma de transformação. Queremos projetar o Mato Grosso do Sul como referência nacional em inovação cultural, turismo sustentável e diversidade no setor da música”, afirma a organização.

Combinando discussão qualificada, práticas sustentáveis e valorização da identidade regional, o On Track Summit MS 2025 consolida-se como um dos principais encontros culturais do calendário brasileiro.

Um dos organizadores do evento, Alcir Abuchaim, destacou ao Jornal O Estado que o principal objetivo foi reunir pessoas apaixonadas pela música e oferecer um espaço para aprendizado e troca de experiências. Juntamente com seu sócios, Alcir iniciou a idealização do On-Track Summit MS, com foco na seleção de palestrantes relevantes do mercado musical.

“Compreendemos que a indústria musical é uma parte significativa do PIB e que precisamos destacar pessoas que tenham resultados concretos para compartilhar. O evento se propõe a apoiar a economia criativa e a produção independente, especialmente neste momento inicial de desenvolvimento”, relatou Alcir.

O evento oferece acesso gratuito à transmissão ao vivo de todas as palestras e painéis para os residentes de Ms que se cadastrarem, por meio deste link exclusivo: https://www.sympla.com.br/evento/ontrack-summit-2025/3033425? d=UniOnTrack

Programação

8h – Espaço Patrocinadores;

8h – Construção de marca, com Felipe Guerra, Juliana Matos, Mariana Gomiero e Gabriel Lopes;

9h50 – Volume Alto, Voz Ativa: Mulheres na Indústria da Música, com Lorrayne Rosa, Adriana Sanchez, Raquel Carelli, Thais Saccomani;

11h – Painel Sympla: A Indústria da Música e Entreterimento, Oportunidades e desafios para produtores de eventos, com Luís Lencioni e Odilon Borges;

13h30 – Indústria em transição: o que mudou (mesmo) na última década, com Gabi Luthai, Luiz Henrique Paloni, Wander Oliveira e Pablo Bispo;

14h40 – Tendências musicais: um Brasil com menos prateleira, com Ana Paula Paulino, Victor Senedesi, Delão e Renato Campero

16h30 – UBC Apresenta: Inteligência artificial na música, Desafios e Oportunidades, com Bruna Campos, Marcos Borges, Angela Johansen

 

Por Carolina Rampi

