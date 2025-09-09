Cine Café exibe Cinema Paradiso no MIS no dia 18 com entrada franca

Haverá um debate após a exibição do filme

O Cine Café exibe no Museu da Imagem e do Som na quinta-feira (18 de setembro) o filme “Cinema Paradiso” (1988), dirigido por Giuseppe Tornatore. O projeto é realizado no Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e começa às 19 horas. Haverá um debate após a exibição com os debatedores advogada Kézia Miranda, diretora do Cine Café e Tarita Almirão dos Santos Oliveira. A entrada, como sempre, é franca.

O Cine Café é um coletivo de cinema que promove mostras, organiza eventos desde 2016 no MIS e em outros espaços. O Cine Café tem essa dinâmica itinerante de ocupar alguns espaços e exibir alguns filmes e fomentar a atividade cinematográfica independente em Mato Grosso do Sul e promover discussões. “O Museu da Imagem e do Som sempre foi nosso grande parceiro, que sempre nos valorizou a ter esse espaço democrático”, explica Kézia Miranda, diretora do Cine Café.

Sinopse: Salvatore Di Vita é um cineasta bem-sucedido que vive em Roma. Um dia ele recebe um telefonema de sua mãe avisando que Alfredo está morto. A menção deste nome traz lembranças de suainfância e, principalmente, do Cinema Paradiso, para onde Salvatore, então chamado de Totó, fugia sempre que podia, depois que terminava a missa (ele era coroinha). No começo, ele costumava espreitar as projeções através das cortinas do cinema, que o padre via primeiro para censurar as imagens que possuíam beijos, e fazia companhia a Alfredo, o projecionista. Foi ali que Totó aprendeu a amar o cinema.

O gênero é a comédia dramática, escrito e dirigido por Giuseppe Tornatore e musicado por Ennio Morricone. No Brasil, foi o primeiro Blu-Ray lançado pela Versátil Home Video, que o ocorreu em 2009. Vencedor do Oscar de Melhor Filme em língua não inglesa em 1990 e vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro também em 1990.

Serviço: A exibição de “Cinema Paradiso” acontece na quinta-feira (18 de setembro), às 19 horas, com entrada franca. O projeto Cine Café sempre oferece um cafezinho, chá e leite com chocolate e bolachinhas para os cinéfilos que visitam o museu. Para degustar estas delícias, basta trazer sua canequinha. O MIS fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559 Centro, no terceiro andar.