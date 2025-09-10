De forma irônica, comerciantes “comemoram” 3 anos sem estacionamento rotativo no centro da Capital

A falta de estacionamento rotativo no centro de Campo Grande ainda assola clientes e comerciantes. Há mais de três anos sem o serviço, representantes do comércio e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) resolveram chamar a atenção das autoridades na manhã desta quarta-feira (10). A ação irônica contou com parabéns e bolo de comemoração.

O fim do estacionamento rotativo ocorreu em março de 2022, gerando um impasse prolongado. Apesar das placas indicarem o contrário, a cobrança está interrompida e atrasos nos repasses da empresa Flexpark ao município contribuíram para a paralisação do sistema, prejudicando o comércio local. No entanto, a prefeitura afirma que um novo projeto deve sair ainda neste semestre.

A ação organizada pela CDL teve como objetivo chamar a atenção das autoridades e da população para a situação de abandono do centro. Segundo o presidente da entidade, Adelaido Vila, a manifestação foi a forma encontrada pelo comércio.

“Tentamos conversar de várias formas com a prefeitura e mostrar nossa preocupação com o centro de Campo Grande. Mas ainda vemos um centro completamente abandonado. Para nós, a volta do estacionamento rotativo é primordial”, pontuou ele.