Núcleo Assistencial Ramatis inicia campanha “Ceia Solidária” para famílias do Jardim Noroeste

O Núcleo Assistencial Ramatis (NAR) deu início à campanha “Ceia Solidária”, uma iniciativa que busca arrecadar frangos e panetones para compor a ceia de Natal das famílias assistidas pela instituição no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A ação é uma forma de levar solidariedade e esperança a quem mais precisa durante as festividades de fim de ano.

Como participar da campanha

Os interessados em contribuir podem fazer as doações de alimentos diretamente na sede do Núcleo Assistencial Ramatis, localizada na Rua Vaz de Caminha, 624, Jardim Noroeste, até o dia 12 de dezembro.

Além disso, doações em dinheiro também são bem-vindas, permitindo que a instituição adquira os itens necessários para a campanha.

Para mais informações sobre como ajudar, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (67) 99228-1799. A equipe do NAR está disponível para orientar sobre as doações e esclarecer dúvidas.

O Núcleo Assistencial Ramatis é uma organização comprometida com ações de solidariedade e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social do Bairro Noroeste e região.

