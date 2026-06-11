Muros que contam histórias: Mural Postal Campão colore três bairros em junho 

Projeto segue circuito em escolas e ONG de Campo Grande com vivências artísticas para crianças e adolescentes

O Mural Postal Campão segue, em junho, com novas ações em Campo Grande, levando graffiti, memória afetiva, participação comunitária e acessibilidade a diferentes regiões da Capital. Depois da abertura do circuito, realizada em maio, o projeto terá atividades em uma escola municipal, uma escola estadual e uma ONG, envolvendo crianças e adolescentes na criação de murais colaborativos inspirados na cidade.

A programação segue no dia 18 de junho, o projeto chega à Escola Estadual São José, no Bairro Cruzeiro, para uma atividade com adolescentes. O circuito será encerrado no dia 28 de junho, na Fraternidade Despertar, no Bairro Dom Antônio Barbosa, também com a participação de crianças e adolescentes.

Durante as ações, os participantes são convidados a conhecer o processo de criação de um mural e a experimentar técnicas de pintura com tinta spray e stencil. A proposta é aproximar a arte urbana do cotidiano dos bairros, valorizando referências culturais, afetivas e visuais de Campo Grande a partir do olhar de quem vive a cidade.

O projeto teve sua primeira ação no dia 30 de maio, na Associação do Bairro Zé Pereira, no Jardim Zé Pereira, reunindo crianças e adolescentes em uma vivência de criação coletiva. Juntos, os participantes criaram a imagem de um sobá, prato de origem okinawana que se tornou um dos símbolos gastronômicos de Campo Grande e traduz, também à mesa, a presença da imigração japonesa na formação cultural da cidade.

“Foi muito bonito ver as pessoas chegando perto, perguntando, pintando e se reconhecendo no processo. O mural começa no desenho, mas ganha sentido mesmo quando o bairro participa. A ação no Zé Pereira mostrou exatamente isso: a arte como uma forma de ocupar a cidade com afeto, memória e presença coletiva”, afirma.

Processo criativo e participação

As obras são elaboradas a muitas mãos, mas todas são finalizadas por Fabio Quill, autor de quadrinhos nascido na periferia de São Paulo e radicado em Campo Grande desde 2018. Com trajetória que transita entre literatura, histórias em quadrinhos e arte urbana, Quill assina obras como Amálgama e A Casa Baís, ambas indicadas ao prêmio HQMix, além de atuar como editor em projetos literários e coletivos.

Depois de concluídos, os murais serão fotografados e transformados em cartões-postais, que serão distribuídos gratuitamente em Campo Grande. Cada postal terá, no verso, dois QR codes: um com informações sobre pontos turísticos e culturais da Cidade Morena e outro com a audiodescrição da obra, ampliando a acessibilidade do projeto.

Viabilizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura, com incentivo do FMIC 2024, o Mural Postal Campão parte da ideia de que a cidade também é construída pelas experiências, memórias e expressões de seus moradores. Nos muros, nas ruas e, depois, nos cartões-postais, as obras passam a circular como registros afetivos dos territórios onde nasceram.

Serviço – Mural Postal Campão

18 de junho, às 9h

Escola Estadual São José

Rua Dr. Arthur Jorge, nº 1.762

Bairro Cruzeiro

28 de junho

Fraternidade Despertar

Rua Adelaíde Maia Figueiredo, Av. Dom Antônio Barbosa, nº 1.879

Bairro Dom Antônio Barbosa

Os bastidores das ações podem ser acompanhados pelo Instagram @muralpostal.

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