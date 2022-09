MS Bom de Bola leva lazer e esporte para as cidades do Estado

Buscando aumentar o lazer e o esporte pelo Mato Grosso do Sul, o programa MS Bom de Bola segue entregando arenas esportivas para a população. Já são cerca de 50 estruturas instaladas em 40 municípios. A expectativa é chegar a 117 arenas em todos os municípios do Estado. O programa é iniciativa do Governo do Estado.

O MS Bom de Bola foi criado para ajudar os setores de lazer e esporte que foram prejudicados durante a pandemia de COVID-19. As arenas contam com um investimento de mais de R$ 47 milhões e oferecem uma quadra de futebol society com grama sintética, arquibancada, luz de led e quadra de basquete.

“As arenas são de grama sintética, que não estraga, pode ter chuva e sol. É usada, por exemplos, em vários estádios de futebol, como do Palmeiras. Elas fazem parte de um programa de iniciação esportiva, que vão contemplar as 79 cidades. O esporte promove integração e contribui com o social”, descreveu Reinaldo Azambuja, governador e criador da iniciativa.

Quando perguntado sobre qual seria o impacto da entrega das arenas para a população, Silvio Lobo, diretor-presidente da Fundesporte é categórico. “Esporte é saúde e vida, e temos o orgulho em dizer que é tratado como política pública essencial em Mato Grosso do Sul. As arenas vão favorecer a iniciação esportiva de crianças e jovens, fomentar a atividade física e promover momentos de lazer à toda a população”.

As novas arenas esportivas fazem parte do programa “MS + Esporte”, um pacote de investimentos do Estado voltados para o setor e que ajuda na ampliação do Bolsa Atleta, reformas e construções de ginásios, novas pistas de atletismo e repasse a clubes e federações esportivas.

“É uma retomada esportiva, com amplo apoio ao esporte desde o alto rendimento, aos atletas amadores, com investimentos em novos ginásios, apoio a federações, implantação de novas arenas e ampliação de programas importante ao setor. Estamos atendendo todas as modalidades”, afirmou Azambuja.

