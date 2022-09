Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Dinorá avisa Cornélio que Marcela está vestida de beata e pretende passar o dia na igreja. Catarina também vai. Joaquim aparece para Januário e manda ele ir para a porta da igreja, pois Lindinha vai precisar dele. Serafim e Heitor recebem recado de Marcelo e também vão para a igreja. Neca aconselha Mimosa a se casar logo. Marcela pressiona Lindinha para saber quem entrou na sala de estudos no dia da festa. Depois, Petruchio a pressiona e ela sai correndo. Ele e Catarina a deixam escapar. Januário coloca Lindinha na carroça de Calixto e a esconde na casa de Kiki.

A Favorita

Zé Bob aborda Baiano sobre o crime no galpão, mas o vigia não quer falar sobre o assunto. Zé Bob insiste, mas Baiano pede para o jornalista não procurá-lo mais, já que quase levou a pior depois que uma moça foi falar com ele. Zé Bob descobre que o vigia está se referindo a Maíra e se dá conta de que a amiga foi assassinada por Flora. Baiano liga para Dodi e conta que Zé Bob esteve no armazém. Dodi pressiona Flora e diz que é preciso dar um fim em Zé Bob. Flora concorda, mas pede mais tempo. Leo fica chocado com o passado de Stela.

Mar do Sertão

Nivalda percebe que Candoca não gostou da surpresa de Tertulinho. Sabá Bodó acompanha a transmissão de Cira diretamente da festa. Labibe alerta Lorena sobre a raiva que Candoca está dela. Candoca confronta Deodora. Savinho flerta com Labibe, e Maruan se incomoda. Deodora reprova a presença da família de Timbó em sua casa. Sabá arma um plano com Floro Borromeu. Labibe estranha quando Laura e Tereza reconhecem Maruan. Tertulinho se revolta com a chegada de José. Maruan pede que Laura mantenha sua identidade real em segredo.

Cara e Coragem

Rico confirma a Pat que ela e Lou são irmãs. Moa, Alfredo e Armandinho também ficam chocados com a revelação. Anita descobre que Leonardo se hospedou com um nome falso em um hotel barato no dia da morte da irmã. Cleide descobre que Renan é o pai do filho que Ísis está esperando. Renan obriga Lucas a levá-lo ao hospital onde Lou está internada. Dagmar se desespera ao ser chamada para ir à delegacia. Pat enfrenta Joca e exige explicações do pai. O médico anuncia que a cirurgia de Lou foi um sucesso, mas seu estado ainda é grave.

Pantanal

José Lucas diz a Irma que talvez ela não esteja pronta para esquecer Trindade. Juma ameaça Jove, diante da insistência do marido de tirá-la da tapera. Mariana fica desesperada ao concluir que o filho de Irma nascerá antes da hora. Juma tem sua filha com a ajuda do Velho do Rio. Juma avisa a Jove que ficará na tapera com a filha. Irma afirma a José Lucas que o filho dela só nascerá com a presença do pai. Eugênio tem a impressão de ter visto Trindade em sua chalana. Irma tem uma visão com Trindade, que liberta o filho de qualquer vínculo e o entrega nos braços de Irma.

Poliana Moça

Vinícius fica preocupado com a comunidade, já que está infectado e teve contato com pacientes da região. Celeste fica chateada porque não tem plano de saúde. Otto fala para Poliana que é melhor ela passar uns dias na casa da tia Luísa até ele se recuperar do Heptavírus. Pinóquio vai até a casa de Otto, observa Poliana colocando as bagagens no porta-malas do carro. Enquanto ela se afasta do veículo, Pinóquio entra pelo porta-malas e se esconde no automóvel. Pinóquio fica cara a cara com Poliana. Vilões rastreiam o androide.