Festival de tango atrai turistas a Campo Grande

O II Festival Caminhos do Tango terá início quinta-feira em Campo Grande prosseguindo até domingo e tem atraído turistas a Mato Grosso do Sul. O evento acontece entre os dias 3 e 6 de novembro, na Capital. Além do espetáculo de abertura, o festival terá mais de 12 horas de aula, duas noites de milongas com jantar e menu especial e shows dos casais convidados, além do “Tango na Rua”, evento aberto a todo o público e gratuito.

O festival começa com o espetáculo Caminhos do Tango, nesta quinta-feira (3), às 19h30, na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas. A atração é gratuita e aberta ao público. Às 21h30, começa a Milonga Tangoo Vip, no espaço de mesmo nome. A milonga é para os inscritos do pacote completo do festival.

Na sexta (4), acontece, além das aulas, Jantar-show “Milonga da Fatinha”, a partir das 21h30. Já no sábado, tem mais aulas e também a Milonga de Gala, à noite. A primeira, Milonga da Fatinha, terá a presença dos casais de bailarinos Vanessa Jardim e Mario Sergio e Luciana Mayumi e Luciano Bastos, além de uma apresentação surpresa. O evento terá jantar incluso (comida típica regional) e sorteio de brindes.

Já o Jantar-show “Milonga de Gala”, no sábado, tem entre os casais confirmados Débora Anbrosano e Luciano Paulino, Paula Emerick e Juliano Andrade e Camilla Marques e Rafael Bittencourt. Serão servidas massas no jantar.

Os dois jantares-show acontecem no Rádio Clube Cidade e contam com a apresentação da Orquestra Revoada Tangueira. Os ingressos estão à venda. O pacote para os dois dias custa R$ 290 e para uma noite, R$ 160. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99243-3752.

No domingo, acontece o encerramento do festival, com o Tango na Rua, um evento aberto ao público e em plena rua 14 de Julho. Das 18h às 21h, bailarinos, participantes do festival e todos os amantes do tango vão ocupar a região do relógio da 14 com o tango.