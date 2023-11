Stilo A inaugura sua primeira Flagship

No dia da inauguração, a loja oferecerá um desconto especial de 30% em todos os produtos

A cidade de Campo Grande está em contagem regressiva para receber no dia 03 de novembro, a partir das 11h, a 1ª Flahship da loja Stilo A. Referência em moda e estilo, a marca está pronta para apresentar sua primeira loja conceito que promete revolucionar a experiência de compras do consumidor.

Localizada no maior shopping da capital do Mato Grosso do Sul, o Shopping Campo Grande, a nova loja ocupa uma área de quase 2 mil metros quadrados, oferecendo aos clientes um ambiente inovador, único e exclusivo.

No dia da inauguração, a loja oferecerá um desconto especial de 30% em todos os produtos, tornando a experiência de compras ainda mais atraente. E para tornar esse dia ainda mais atrativo, os 200 primeiros clientes que adentrarem a loja recebem um vale compras no valor de R$ 80 para gastar no mesmo dia.

O que torna a primeira Flagship da Stilo A tão especial não se limita apenas ao seu tamanho imponente e no conceito arquitetônico, mas também na forma como os clientes serão recebidos. Desde o momento em que cruzam a entrada da loja, os visitantes desfrutam de uma visão geral do espaço, projetada para que se sintam livres para explorar, experimentar e escolher o que desejam.

O processo de autoatendimento se estende até o pagamento, onde os clientes podem concluir suas compras de maneira prática e rápida, sem a necessidade de enfrentar filas nos caixas, graças aos totens digitais disponíveis.

“Essa inauguração é a concretização de um sonho muito antigo, de abrir uma loja imponente como essa no Shopping Campo Grande. Estamos muito felizes com tudo que está sendo construído”, declarou o casal Anita e Carlos Bellin, fundadores do grupo.

O que é um Flagship?

Uma Flagship, ou loja conceito, representa o ápice da experiência de compra. Ela foi projetada para ser um espaço onde a marca pode expressar sua identidade de forma completa. É onde os clientes mergulham na essência da marca, experimentando não apenas seus produtos, mas também sua visão, valores e estilo de vida.

Nesse novo ambiente, o Stilo A leva a experiência de compras a um novo patamar, proporcionando um espaço generoso e convidativo, onde os visitantes têm a oportunidade de explorar, interagir e se conectar de forma única com a marca.

É mais do que uma loja; é um destino para os amantes da moda e para todos que buscam a excelência no varejo.

Grupo Anita

É importante destacar que as lojas estilo Stilo A fazem parte do Grupo Anita, uma empresa genuinamente sul-mato-grossense. Com a inauguração da nova unidade, o Grupo Anita soma um total de 35 pontos de vendas e está presente em três estados (MS, MT e GO) e no Distrito Federal.

Vale ressaltar que nos últimos dois anos, foram inauguradas 9 novas lojas, e as projeções apontam para um crescimento que dobrará o tamanho do grupo até 2024.

“A inauguração da Flagship da Stilo A no Shopping Campo Grande não é apenas um evento de destaque para a cidade, mas também uma oportunidade para os moradores de Campo Grande experimentarem a excelência no varejo de moda e a solidez do Grupo Anita”, declarou o CEO do Grupo, Alexandro Azambuja.

Com informações da assessoria