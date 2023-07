MS ao Vivo traz grandes atrações musicais gratuitas ao Parque das Nações Indígenas

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou o lançamento do projeto MS ao Vivo, que promete agitar a capital do estado com atrações musicais regionais e nacionais de renome. Os shows, que serão realizados gratuitamente no Parque das Nações Indígenas, acontecerão mensalmente até novembro deste ano. A expectativa é de que o primeiro show, com a Banda Natiruts, atraia um público de 20 mil pessoas já no próximo domingo, dia 16.

Com o objetivo de proporcionar entretenimento e contemplação do famoso pôr do sol campo-grandense, pelo menos um domingo por mês será dedicado à música no Parque das Nações. Entre os artistas confirmados estão o duo Anavitória, Rubel, Simone e o rapper Criolo.

“Começamos o segundo semestre com o pé direito, trazendo mais um grande projeto para a população, com shows nacionais gratuitos em um cartão postal da nossa Capital. Serão grandes celebrações da música e da cultura, eu tenho certeza”, comenta Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

A realização do projeto é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), a Fundação de Cultura, o Sesc MS e as empresas 067 Vinhos e Coco Bambu. Uma prévia do que está por vir foi proporcionada na comemoração do Dia Mundial do Rock, quando mais de 7 mil pessoas lotaram a Praça do Rádio para assistir ao show da banda Ira!.

O primeiro show do projeto será com a banda brasiliense Natiruts, conhecida pelo seu reggae romântico que mescla influências brasileiras, latinas e do blues. A música “Ela”, que é o cartão de visitas do disco “Good Vibration”, será uma das canções destaque desta turnê. A cantora campo-grandense Karla Coronel será responsável pela abertura do show.

Em agosto, será a vez do duo Anavitória subir ao palco. Conhecidas por mesclar elementos do pop, MPB e folk em suas músicas, a dupla acumula em sua discografia quatro álbuns de estúdio, três extended plays (EPs), um filme, um documentário e diversos singles. Os sucessos “Agora Eu Quero Ir” e “Dengo” foram trilhas sonoras de novelas e são facilmente reconhecidos pelos fãs.

O projeto MS ao Vivo promete levar diversão, cultura e boa música aos moradores de Mato Grosso do Sul, proporcionando momentos de lazer e entretenimento gratuitos em um dos espaços mais emblemáticos da cidade. Os shows mensais no Parque das Nações Indígenas são uma oportunidade única para os amantes da música apreciarem apresentações de artistas renomados, promovendo ainda mais a valorização da cultura local e nacional.

Com datas já marcadas até novembro, a população de Mato Grosso do Sul pode se preparar para aproveitar as grandes celebrações musicais que estão por vir. O projeto MS ao Vivo promete se consolidar como um marco na cena cultural do estado e enriquecer a oferta de eventos artísticos e musicais na região.

Com Informações do Governo de MS