Yeltsin Jacques conquista medalha no Mundial de Atletismo Paralímpico

O campo-grandense e recordista paralímpico, Yeltsin Jacques, conquistou a primeira medalha no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico 2023. O torneioestá sendo realizado em Paris (FRA), até o dia 17 de julho. O atleta de M<S também conquistou o bronze nos 5.000m T11, com tempo de 15m12s37.

O belíssimo resultado rendeu a dobradinha brasileira, com Julio Cesar Agripino, que acabou sendo ultrapassado nos minutos finais pelo japones Karasawa Kenya, ficando com a prata. Ele ainda bateu na prova o recorde das Américas, com 15m7s21.

Além de Yeltsin Jacques, a delegação brasileira contou com os atletas atletas-guia Guilherme Avila e Edelson Ademilson.. O sul-mato-grossense volta as pistas para competir no Mundial, na categoria 1.500 metros, prova em que rendeu o recorde mundial nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020.

Outros participantes de MS, como o naviraiense Fabrício Ferreira e ao douradense Paulo Henrique Reis também participaram do mundial na madrugada de hoje, nos 100m rasos. Ao todo, 51 atletas e 11 atletas-guia foram convocados para representar o país na competição mundial.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.