Mostra traz concerto com Núcleo Sinfônico, Instituto Mirim e Projeto Som & Vida

Parceria entre universidade e projetos sociais reúne três gerações no palco do Teatro Glauce Rocha

O Teatro Glauce Rocha será palco, neste domingo (23), às 17h30, da Mostra Musical organizada pelo Núcleo Sinfônico da UFMS. O concerto reúne a Banda Experimental Comunitária, a Banda do Instituto Mirim de Campo Grande e a Orquestra do Projeto Som & Vida. A entrada é gratuita.

A apresentação é o principal resultado até agora do acordo de cooperação técnica firmado entre o Núcleo Sinfônico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Instituto Mirim de Campo Grande e o Projeto Som & Vida. O documento prevê o compartilhamento de espaços, instrumentos, professores e estrutura para ampliar a prática de música coletiva.

Desde a assinatura do acordo, as instituições realizam ensaios conjuntos, workshops, estágios para alunos da Licenciatura em Música da UFMS e apresentações em escolas e comunidades. Os estudantes universitários atuam como monitores e regentes assistentes nos projetos sociais, cumprindo horas de extensão.Os ingressos gratuitos serão distribuídos na bilheteria do teatro a partir das 16h30. O Glauce Rocha fica na avenida Afonso Pena, 5.013, no centro da Capital.

Organização

O acordo de cooperação técnica que une o Núcleo Sinfônico da UFMS, o Instituto Mirim de Campo Grande e o Projeto Som & Vida teve origem em ações esporádicas realizadas nos últimos anos pela universidade com diferentes instituições da Capital. Para o Jornal O Estado, o professor Jorge Geraldo, coordenador do Núcleo e do pacto, essas experiências revelaram necessidades comuns e a possibilidade de compartilhar estrutura, professores e instrumentos para fortalecer a prática musical coletiva na cidade.

Após uma série de reuniões com as lideranças dos três projetos, foi elaborado o plano inicial que deu forma ao documento assinado.

“Conseguimos alinhar objetivos e traçar atividades concretas que beneficiam crianças, jovens e os próprios alunos da Licenciatura em Música.A partir dessa experiência detectamos necessidades em comum além de entender potencialidades de pessoas, estrutura que pode ser compartilhada para auxiliar atividades musicais desenvolvidas na cidade”, afirma Jorge, que também é docente do curso de Música da UFMS.

Além de ampliar o acesso à música, a parceria tem como objetivo principal promover o aprimoramento técnico dos participantes por meio da prática regular de conjunto em três polos fixos: a UFMS, o Instituto Mirim de Campo Grande e o Projeto Som & Vida. O acordo também busca aumentar as oportunidades de atuação extensionista para os alunos da Licenciatura em Música da universidade e levar formação musical gratuita à comunidade sul-mato-grossense.

A médio e longo prazo, a meta é manter atividades contínuas de bandas e orquestras atendendo mais de 150 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, nos três núcleos.

“Queremos consolidar esses grupos, realizar apresentações regulares abertas ao público e, além de formar novos músicos e novos professores”, resume o professor Jorge Geraldo.

A sustentabilidade da parceria depende da divisão clara de responsabilidades entre as três instituições. Cada uma cede espaços físicos e estrutura para aulas, ensaios e apresentações: a UFMS oferece salas no câmpus e auditórios, enquanto o Instituto Mirim de Campo Grande e o Projeto Som & Vida disponibilizam seus polos comunitários para atividades nos bairros.

O corpo docente é formado por professores e profissionais do Instituto Mirim e do Som & Vida, complementado por estudantes da Licenciatura em Música da UFMS, que atuam como monitores, regentes assistentes e ministram aulas e workshops. Instrumentos e materiais didáticos são compartilhados conforme a necessidade de cada polo. “É uma colaboração mútua: ninguém arca sozinho com tudo, mas todos ganham com o funcionamento contínuo dos grupos”, explica.

Projeto

A Mostra Musical deste domingo (23), às 17h30, no Teatro Glauce Rocha, será a primeira apresentação oficial que reúne simultaneamente as três formações no mesmo palco após a assinatura do acordo de cooperação. Já ocorreram concertos, workshops e ensaios abertos em cada instituição separadamente, mas nunca os três grupos juntos em um evento único.

O atual acordo termina no início de 2026, mas as conversas para renovação e ampliação já começaram, segundo o professor Jorge Geraldo. “Pretendemos manter e aumentar as atividades conjuntas. Assim que o novo termo for assinado, vamos definir o calendário de apresentações para o próximo ano”, adianta o coordenador. A entrada para o concerto de domingo é gratuita, com distribuição de ingressos a partir das 16h30 na bilheteria do teatro.

A pprincipal importância da parceria está em superar as dificuldades crônicas que atingem quase todos os projetos de bandas e orquestras comunitárias no Brasil: falta de orçamento para compra e manutenção de instrumentos, entraves burocráticos e dificuldade para formar professores capacitados a lidar com grupos heterogêneos.

“O compartilhamento de estrutura, professores e instrumentos entre UFMS, Instituto Mirim e Som & Vida permite que ações já existentes sobrevivam e cresçam sem depender exclusivamente de editais ou verba própria de cada instituição”, afirma Jorge.

Além disso, a aproximação beneficia diretamente a universidade: os alunos da Licenciatura em Música vivenciam os problemas reais da prática coletiva na cidade, o que alimenta novas linhas de pesquisa e projetos de extensão. “É um modelo que, se consolidado, pode ser replicado em outras capitais. Para a universidade e estudantes também há um ganho com a aproximação com o mundo musical da cidade. A ação oferece uma visão dos problemas locais para discussão no âmbito do ensino e delineamento de novas atividades de extensão e pesquisa”, conclui.

O programa da Mostra Musical, mescla gêneros e formações diferentes. O repertório inclui peças específicas para banda sinfônica, obras do repertório clássico de concerto e arranjos de música popular brasileira, permitindo que cada grupo mostre sua identidade e, ao mesmo tempo, toque em conjunto.

Serviço: O concerto será realizado neste domingo (23), de forma gratuita e começa às 17h30 no Teatro Glauce Rocha, com ingressos distribuídos a partir das 16h30.

Amanda Ferreira