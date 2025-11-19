Burger Fest 2025 traz os melhores sabores pantaneiros

Evento traz o melhor dos sabores pantaneiros concentrados em hambúrgueres regionais e criativos

Para quem é apaixonado por hambúrguer, o mês de novembro é especial, com a 20ª edição do Burger Fest. O festival é realizado de forma simultânea em seis capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Curitiba e Campo Grande, com um roteiro gastronômico rico nas mais diversas receitas ligadas ao mundo do hambúrguer.

A 20ª edição reúne restaurantes, bares e hamburguerias para promover simultaneamente a cultura do hambúrguer de qualidade. Em Campo Grande, criações exclusivas e ousadas surgem, como a maionese defumada de banana, ketchup de goiabada e até tutano grelhado no osso. As opções vão do Juma Márrua do Búfalo Beef Burguer, com carne de búfalo e crisp de mandioca, ao Safari Selva do Safari Burger & Grill, com burger de costela e chimichurri defumado. Também participam Burger Pub, Chef Burguer 700, LA Burgerz, Make Burgers, Nabrasa Burger, Hamburgueria Tendas Burguer e York Sandwich Shop, cada uma com receitas inéditas e acompanhamentos criativos, como batatas pantaneiras, pastrami fries e versões rústicas com páprica defumada.

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, o criador e organizador do festival, Claudio Baran e o fundador do Guia do Hambúrguer e especialista no prato, Marcos Vigorito, contaram um pouco sobre como surgiu a ideia para o festival.

“Foi em 2011, em uma época que estava viajando muito. Lá nos Estados Unidos há uma cultura do hambúrguer muito forte. Olhando para trás, não tínhamos esse mundo de hamburguerias que temos hoje, eram lanchonetes e não havia tantas opções de qualidade, disponíveis para o cliente em qualquer lugar. Em 2012 convidei 25 donos de restaurantes para criar um hambúrguer especial, mais gourmet, e foi um sucesso. De lá para cá começamos a realizar o Burger Fest”, relembrou Claudio.

O chefe destaca que Campo Grande possui uma gastronomia cheia de personalidade, voltado principalmente para os sabores pantaneiros, o que diferencia de São Paulo, por exemplo, que evidencia sabores internacionais.

“Os hambúrgueres daqui homenageiam a região do Pantanal, então isso é bem bacana, tem uma personalidade, utilizam os ingredientes regionais. E o mercado está crescendo em Campo Grande, ainda tem muito hambúrguer pantaneiro pela frente”.

Para essa edição a curadoria selecionou casas e chefs que sempre estiveram presentes no evento e performaram promovendo inovação, qualidade e talento. “Ele é um festival que não envolve a promoção de preços e valores, e sim a da experiência do cliente, de experimentar um novo sabor. O desafio para os participantes é criar um hambúrguer novo, inédito e de qualidade. Os chefes são desafiados a sair do lugar comum e criar um hambúrguer novo. Muita gente fala que é impossível criar um novo hambúrguer hoje em dia, mas você tem muitas variáveis que você pode modificar e criar hambúrgueres novos.

Claudio ainda destaca como o uso da mistura doce/salgado e azedo são destaques na Capital. “Eu acho que

tem um grande uso de um molho que é o sour cream. Tem uma questão do agridoce bem presente, então a mistura do doce com o salgado está bem presente. Tem lugares que você tem geleia de abacaxi, geleia de amora, você tem doce de leite. Tem as carnes desfiadas em cima das batatas, é cupim, costela ou uma outra carne também”.

Mesmo que a cultura do hambúrguer seja majoritariamente norte-americana, para os curadores o brasileiro tem uma criatividade própria. “O hambúrguer brasileiro tem uma personalidade, sabe? Aquela mesma que o brasileiro aplicou na pizza, a mesma que ele aplicou no sushi, ele aplicou no hambúrguer. Então hoje você vê hambúrgueres doces, né? Você não vê isso nos Estados Unidos, isso não acaba com a comida. Isso seria uma das coisas mais típicas da gente”.

“Temos também o que a galera chama de ‘podrão’, aquele ‘X-Tudo’, com batata frita. Isso não tem nos Estados Unidos. O hambúrguer normalmente costuma ser bem simples, tem poucos ingredientes e alguns ingredientes específicos. Mas aí aqui a galera já vai com volume, já coloca outros ingredientes que a gente está acostumado, até para ser uma refeição completa. É para alimentar uma família mesmo, para dividir em quatro”, reforça Marcos.

Diversidade

Além dos sabores, Claudio também destacou a importância das técnicas empregadas. “É diferente desde o pão, por exemplo. Você tem diversos tipos diferentes de pão. Eu lembro quando começamos o Burger Fest, o pão era o tradicional. Daí, eu vi quando apareceu o pão brioche nas receitas, depois o pão australiano e outros pães. Você via isso também um pouco como uma resposta da cadeia produtiva, fornecendo os insumos mais diferentes”, explica.

“Na carne, antes a carne era de 180 gramas, ela foi diminuindo o tamanho e foi aumentando as técnicas de preparo. Antes, se fazia só na chapa; daí, criou-se a técnica do smash, que é apertar o hambúrguer na chapa. Depois, veio o broiler — que é um fogão, uma churrasqueira a gás — e o hambúrguer na parrilla. E cada um é uma técnica diferente para fazer”, diz Marcos.

“Os próprios molhos também, pois os chefs foram aprendendo a fazer molhos diferentes e a usar ingredientes diferentes. Então, o Burger Fest… não sei se ele reflete ou se ele dita uma tendência no caminho de uso de algum dos ingredientes, mas, sem dúvida, ele catalisa e exibe essa inovação”, reforça.

Futuro

Com o festival crescendo ao longo dos anos, a expectativa é na inovação nos sabores, técnicas e explorar as mais diversas gastronomias do país.

A gente já explorou muitas gastronomias estrangeiras: espanholas, americanas, francesas, italianas, japonesas. E pouco a gastronomia brasileira. Cada região tem seu prato típico. Então, acredito que o futuro seja muito mais a criação de uma unidade para a gastronomia brasileira, valorizando essa diversidade local”.

Quem participa

O entusiasmo em participar de um evento de grande porte como o Burger Fest é palpavel na fala dos participantes de Campo Grande. “Foi uma grande surpresa e satisfação sermos selecionados para um festival de tanta visibilidade e importância para as hamburguerias,” relata Jaqueline Lopes, proprietária da Chef Burguer 700, que traz consigo a experiência de quem já foi premiado localmente. A expectativa é alta: “Minha expectativa é que meu hambúrguer seja apreciado pelo sabor único e pelo cuidado que tivemos em cada detalhe”.

A hamburgueria trará uma criação que equilibra sabores e texturas. A montagem detalhada revela: “Pão Curitibano levemente tostado na manteiga, Hambúrguer Smash 160gr, Queijo Gorgonzola, Picles de Pepino agridoce, Agrião, Cebola Roxa, Mostarda e Mel Heinz.” O restaurante destaca seu pioneirismo e expertise na técnica, afirmando: “Oferecemos hambúrgueres artesanais feitos com carne fresca, somos pioneiros em CG na técnica Smash Burger, onde nos proporcionou o 1º lugar no 2º Festival de Hambúrguer 2024 como melhor Smash Burger do MS.”

Por Carolina Rampi