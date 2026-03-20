Mutirão Todos em Ação mobiliza serviços públicos no Lageado neste sábado

Evento reúne atendimentos sociais, jurídicos e de saúde na região sul de Campo Grande

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (19), na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha utilizou pedido de ordem para reforçar o convite à população para o Mutirão Todos em Ação, que acontece neste sábado (21), das 8h às 12h, na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, localizada na Rua Lúcia dos Santos, 386, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo o parlamentar, a ação é considerada uma das maiores iniciativas de assistência social do país e reúne uma ampla rede de serviços gratuitos. “É uma das maiores ações de assistência social do Brasil. Nós estaremos lá presentes, atendendo a nossa comunidade, principalmente da região do Lageado, mas toda Campo Grande está convidada”, afirmou.

O mutirão contará com a participação de diversas secretarias municipais e instituições parceiras, entre elas a própria Câmara Municipal, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a concessionária Águas Guarirobas. Serão ofertados atendimentos sociais, orientações jurídicas, serviços de regularização e outras demandas da população.

Dr. Victor Rocha também destacou que a equipe da Casa Rosa estará presente durante o evento, oferecendo consultas em mastologia e atendimentos voltados à saúde da mulher e do homem. “A Casa Rosa estará presente oferecendo consultas em mastologia, para a saúde da mulher e também atendimento para a saúde do homem. É uma oportunidade de cuidado, prevenção e diagnóstico precoce”, declarou.

A ação é aberta a toda a população da Capital e deve concentrar os atendimentos ao longo da manhã de sábado na unidade escolar do bairro Lageado. “Fica o convite: neste sábado (21), das oito ao meio-dia, no bairro Lageado. Estaremos juntos levando atendimento, cuidado e cidadania para nossa gente”, finalizou o vereador.

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