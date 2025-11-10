Homem é preso em Maracaju acusado de estuprar a própria mãe após noite de bebedeira

Um homem de 35 anos foi preso em Maracaju, a cerca de 161 quilômetros de Campo Grande, acusado de estuprar a própria mãe. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (7) e chocou os moradores da cidade. O suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ou seja, ficará detido por tempo indeterminado.

De acordo com a delegada Glaucia Fernando Valério, titular da Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, o crime aconteceu depois de uma noite de consumo de bebidas alcoólicas entre mãe e filho, na casa da vítima. “Durante a madrugada de sexta, em determinado momento, os dois dormiram no sofá e foi quando ele a estuprou”, relatou a delegada.

A mulher contou que acordou com o filho finalizando o ato e gritou assustada. Outra filha, que também estava na residência, correu para socorrer a mãe e acionou a Polícia Militar. O suspeito foi detido em flagrante e levado para a delegacia.

Em depoimento, o homem afirmou que estava muito embriagado e que não teria percebido que a mulher ao seu lado era a própria mãe. “Ele disse que consumou o ato e alegou não ter notado quem era”, detalhou a delegada Glaucia.

Após passar por audiência de custódia no fim de semana, a Justiça decidiu manter o suspeito preso preventivamente. Ele deve ser encaminhado ainda nesta segunda-feira (10) ao presídio de Maracaju, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais