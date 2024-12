Morre Olivia Hussey Eisley, estrela de Romeu e Julieta e Black Christmas, aos 73 anos

A atriz Olivia Hussey Eisley, conhecida por suas icônicas atuações em filmes como “Romeu e Julieta” (1968) e “Black Christmas” (1974), faleceu na sexta-feira (27), aos 73 anos. A notícia foi divulgada por meio de uma postagem em uma rede social, que compartilhou o lamento de sua morte, destacando o legado de bondade, sabedoria e calor humano que ela deixou.

Olivia foi lembrada por sua significativa contribuição ao cinema, especialmente por seu papel como Julieta na adaptação de Franco Zeffirelli de “Romeu e Julieta”, que lhe rendeu um Globo de Ouro. Sua carreira foi marcada por papéis diversos, incluindo filmes de terror e participações em adaptações literárias, como “Death on the Nile” (1978) e a minissérie “Jesus de Nazaré” (1977).

Ela também foi uma figura importante no gênero de terror nos anos 90, com destaque para “Psycho IV: The Beginning” e a minissérie “It”, baseada na obra de Stephen King. Além de sua carreira de atriz, Olivia era conhecida por seu envolvimento com espiritualidade e o amor pelos animais. Ela deixa um legado de amor, sendo lembrada com carinho por sua família, amigos e fãs. O comunicado finaliza com um pedido de privacidade neste momento de luto.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram