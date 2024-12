Homem é esfaqueado pelo Cunhado na Aldeia Bororó

Na noite de quinta-feira (26). homem de 35 anos foi esfaqueado pelo cunhado na Aldeia Bororó, em Dourados. A vítima deu entrada no Hospital da Missão Caiuás, onde recebeu atendimento médico e o caso foi registrado pela PM (Polícia Militar).

Conforme a ocorrência policial, a esposa da vítima relatou que o autor, seu irmão, preparou uma emboscada para o marido devido a um desentendimento anterior. O conflito teria começado quando a vítima tentou impedir que o acusado agredissem sua própria irmã.

Segundo a polícia, o acusado teria esperado um momento oportuno para concretizar a agressão, esfaqueando o pulso da vítima. O suspeito ainda não foi encontrado.

