Show de rock solidário ira arrecadar fundos para tratamento de saúde para baterista

Evento acontece hoje (28) no Trem Mineiro e contará com diversas bandas de rock e blues

Hoje, o “Trem Mineiro”, localizado no Jardim Itatiaia, em Campo Grande (MS), vai ser o palco de um evento que promete unir música, amizade e solidariedade. A ‘Festa do Velho Batuta’ chega com um propósito especial: realizar um show solidário em prol do tratamento de saúde de Artur Grinder, baterista e figura importante da cena musical local. Artur passou recentemente por um transplante de fígado e, agora, conta com o apoio de amigos e fãs para superar esse desafio.

Com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento de Artur, o evento será uma verdadeira celebração da cultura underground, oferecendo aos participantes uma noite de muito rock, punk e hardcore, além de várias outras surpresas. O evento começará às 18h e vai até meia-noite, com ingressos a R$ 20,00, que poderão ser pagos via PIX. Toda a arrecadação será destinada ao tratamento de Artur, garantindo que ele continue sua recuperação com o apoio de todos.

A programação musical da festa promete agradar a todos os gostos, com shows de algumas das bandas mais conhecidas da cena local. O evento contará com apresentações de nomes como Repressão Suburbana, Crazy Dick, Darhew – Billy (Banda Lowdown) e Bêbados Habilidosos, que garantirão muita energia e música boa durante toda a noite. O som pesado, a atitude punk e o espírito irreverente das bandas formam a espinha dorsal da festa, que será marcada por um clima de união e celebração entre amigos e músicos.

Além disso, a festa contará com sorteios de prêmios exclusivos, com itens underground e colecionáveis, que vão agradar especialmente os fãs da cena rock’n’roll. Os sorteios são uma maneira divertida de engajar ainda mais o público e de arrecadar fundos para a causa de Artur.

Primeiras ideias

Luiz Fernando Villanueva, mais conhecido como Nando, vocalista da banda Repressão Suburbana, explicou que a ideia de realizar a festa solidária surgiu a partir da iniciativa do baixista da banda, Fábio Henrique. Ele, movido pela vontade de ajudar o amigo Artur Grinder a arcar com os custos do tratamento pós-transplante, começou a buscar uma data e convocar amigos músicos dispostos a contribuir com a causa, oferecendo seu talento em forma de música para apoiar Artur nesse momento tão delicado.

“É muito bom para os músicos, tanto os profissionais quanto os que estão nessa por hobby, terem um local para tocar. Fortalece a cultura trazendo variedade musical para nossa cidade. Esse público do underground é carente de lugares na nossa cidade, mas é também um grupo bastante unido que tenta se apoiar e apoiar a causa. Artur é um cara muito querido por todos no underground e nada mais justo do que fazer essa mobilização em prol da sua recuperação”, destaca Nando para a reportagem.

Esses eventos não apenas geram apoio financeiro ou logístico, mas também criam um espaço onde a música se torna um meio de conexão entre pessoas com um objetivo comum. O punk, com sua atitude desafiadora e seu espírito de união, articula narrativas de resistência que fortalecem a solidariedade e incentivam a ação coletiva. Dessa forma, o evento solidário para Artur não é apenas uma celebração musical, mas uma demonstração de como a cultura punk pode mobilizar, conscientizar e promover mudanças significativas na comunidade.

“O rock e o punk rock atuam como uma poderosa ferramenta de transformação social, promovendo a solidariedade e a expressão de descontentamento. Ela permite unir comunidades em torno de causas significativas, como a ajuda ao nosso amigo, Artur Grinder, ao articular narrativas de resistência e protesto”, reforça Nando.

Para complementar a arrecadação, o evento também está promovendo uma campanha de PIX premiado, onde quem contribuir com o valor adicional estará concorrendo a prêmios especiais. O valor do PIX é livre, e quanto mais as pessoas contribuírem, mais chances terão de ganhar prêmios. Os detalhes sobre como participar da campanha podem ser encontrados no perfil de Artur Grinder, no Instagram (@grinderartur). Essa ação foi pensada para dar um incentivo extra àqueles que desejam ajudar e, ao mesmo tempo, concorrer a prêmios incríveis.

Pedro de Marco, integrante da banda Crazy Dick, está entre os músicos confirmados para o evento beneficente Natálcool. Embora não resida em Campo Grande, Pedro se mostra animado com a oportunidade de se reunir com sua banda para uma causa nobre, pelo convite de Fábio, baixista da Repressão Suburbana, e do próprio Arthur, amigo de longa data “Já é um grande prazer poder nos reunir para tocar, ainda mais em prol de um amigo querido que precisa de ajuda”, comenta Pedro.

Em sua visão, a música tem um papel transformador na sociedade, não apenas no universo do rock’n’roll, mas em sua totalidade, ao conectar as pessoas com ritmos, harmonias, literatura e poesia. No caso de eventos beneficentes como o Natálcool, Pedro enfatiza a importância da solidariedade, principalmente em um contexto onde o acesso a tratamentos médicos essenciais, como os medicamentos pós-transplante, enfrenta dificuldades burocráticas. “Arthur não vem de uma família abastada e depende da intervenção do Estado para garantir os remédios. Isso mostra como eventos como este podem fazer toda a diferença na vida de quem realmente precisa”, explica o músico.

O Natálcool não é apenas uma oportunidade para curtir boa música, mas também uma maneira de contribuir para uma causa importante. O evento visa arrecadar fundos para ajudar Arthur e outras pessoas em situações semelhantes. “Espero que muitas pessoas compareçam, mas, se não puderem, já é possível ajudar comprando um ingresso”, finaliza Pedro, convidando todos para um encontro solidário e musical no final de ano.

Serviço: A Festa do Velho Batuta acontece hoje, das 18h às 24h, no Trem Mineiro, localizado na Rua Heitor Laburu, 341, no Jardim Itatiaia, em Campo Grande, MS. A entrada será no valor de R$ 20,00, e os ingressos podem ser adquiridos via PIX, utilizando o número 67998600110.

Amanda Ferreira