Morre o renomado músico brasileiro João Donato aos 88 anos

O mundo da música está de luto com a notícia do falecimento do cantor, compositor, multi-instrumentista e arranjador João Donato. Aos 88 anos, o artista nos deixou na madrugada desta segunda-feira (17) no Rio de Janeiro, após uma internação na semana passada devido a uma infecção pulmonar. A triste notícia foi divulgada pelo perfil de João Donato no Instagram, que expressou a alegria e os acordes eternos que ele deixará como legado.

O velório do músico será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em horário a ser anunciado em breve. O corpo de João Donato será cremado no Memorial do Carmo.

A perda de João Donato é sentida por todo o Brasil, incluindo personalidades políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou sua tristeza em um post no Twitter, enfatizando que o país perdeu um dos maiores e mais criativos compositores brasileiros. Lula ressaltou a trajetória de João Donato, seu talento como pianista, acordeonista, cantor e compositor, e a influência que suas composições tiveram em todo o mundo. Ele destacou a inovação e a habilidade de Donato em transitar por diferentes gêneros musicais, como samba, bossa nova, jazz e forró, deixando sua marca única. Lula expressou seus sentimentos aos familiares, amigos, músicos que se inspiraram nele e fãs em todo o mundo.

A ex-presidente Dilma Rousseff também lamentou a morte de João Donato no Twitter, descrevendo-o como um gênio profundamente identificado com o país. Ela expressou seus sentimentos à família de João Donato e ressaltou que suas melodias estarão para sempre na alma do povo brasileiro.

No Instagram, o compositor e cantor Marcos Valle prestou uma homenagem ao amigo e parceiro musical, desejando-lhe uma boa viagem e que seja recebido com muita música e cores.

Sobre o músico

Nascido em 17 de agosto de 1934 em Rio Branco, Acre, João Donato mudou-se para o Rio de Janeiro aos 11 anos de idade. Sua paixão pela música surgiu cedo, influenciado pelo pai, que tocava bandolim, e pela mãe, que cantava. Aos 5 anos, João Donato já dominava o acordeon.

No Rio de Janeiro, participou de festas musicais em colégios da Tijuca e começou a frequentar jam sessions na casa do cantor Dick Farney e no Sinatra Farney Fã Club aos 15 anos. Sua primeira gravação em disco foi como músico da banda do flautista Altamiro Carrilho. Foi nessa época que João Donato estabeleceu contatos com artistas importantes, como Lúcio Alves, e tornou-se conhecido internacionalmente, inclusive por Chet Baker.

Nos anos 50, ele participou do programa de música nordestina “Manhãs da roça”, comandado pelo cantor e compositor paraibano Zé do Norte, na Rádio Guanabara. João Donato chegou a dizer que sua carreira no rádio começou com Zé do Norte. Na mesma década, João Donato se mudou para os Estados Unidos, onde desenvolveu sua fusão única de jazz e música latina.

Autor de composições de sucesso, como “Amazonas”, “A Rã”, “Lugar Comum”, “Simples Carinho” e “Nasci para Bailar”, João Donato também foi arranjador em discos de Gilberto Gil e Gal Costa.

Em 2016, seu álbum “Donato Elétrico” foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Instrumental e foi eleito o 11º melhor álbum brasileiro do ano pela revista Rolling Stone Brasil. O legado musical de João Donato continuará vivo e presente na alma do povo brasileiro.

Confira a nota oficial no perfil do Instagram do músico:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Donato (@joao_donato)

Com informações da Agência Brasil