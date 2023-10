Emoção e gratidão marcam a despedida de paciente do Hospital Regional de Nova Andradina

A alegria contagiante e a simpatia de um paciente conquistaram a equipe do Hospital Regional de Nova Andradina. Manoel Gutierrez Roldan, um senhor de 90 anos, foi internado na Unidade de Saúde por cinco dias. Com um sorriso no rosto e muita emoção, ele fez questão de expressar sua gratidão pelo atendimento recebido, emocionando a todos ao seu redor.

Manoel, visivelmente comovido, agradeceu à equipe do hospital e à filha que o acompanhou durante o período de internação. Ele não conteve as lágrimas ao falar sobre sua experiência: “Para mim, o atendimento foi o melhor possível… foi muito bom. Eu gostei das meninas, gostei de todo mundo aqui”. Sua emoção era palpável, e ele revelou que partiria com saudades.

Encarnação, filha de Manoel, enfatizou a dedicação e o carinho da equipe ao cuidar de seu pai: “Nós somos imensamente gratos… gratos desde a segurança, recepção, limpeza, enfermagem, pessoal da cozinha… todos, sem exceção”.

A equipe do hospital também se emocionou e sentiu uma profunda gratidão por ter convivido com um paciente tão especial. Christiany Lacerda, enfermeira do setor, compartilhou seus sentimentos: “Todo esse carinho é recíproco. Manoel nos conquistou, trouxe alegria e emoção durante o tempo que estivemos juntos”.

Além da gratidão e emoção, essa experiência também trouxe motivação: “Trabalhamos para garantir maior conforto, acolhimento e segurança para nossos pacientes, priorizando um atendimento humano e eficiente. Pacientes como Manoel nos inspiram a continuar dedicados em nosso propósito de cuidar da saúde, com total respeito e compromisso”, afirmou Marcio Soares, Diretor Geral do Hospital Regional.

A despedida emocionante de Manoel e sua filha, registrada em um vídeo, revela o vínculo afetivo construído entre a equipe do hospital e os pacientes. Essa história reforça a importância do atendimento humanizado e o impacto positivo que pode ter na vida das pessoas. O Hospital Regional de Nova Andradina celebra a experiência enriquecedora proporcionada por Manoel e se compromete a continuar oferecendo cuidados de excelência, reafirmando seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade.

Confira a despedida dos dois:



Prefeitura de Nova Andradina