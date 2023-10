Governador reassume funções após integrar comitiva de estudo nos EUA

O governador Eduardo Riedel reassumiu suas funções em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (17), após participar na semana passada do “International Program for Public Leaders in Green Economy”, na Universidade de Stanford, na Califórnia (EUA).

O primeiro compromisso no Estado foi uma reunião de trabalho com o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), que exerceu a função de governador em exercício no período de 9 a 16 de julho.

“Foi uma semana intensa de aprendizado e muita troca de experiência nos Estados Unidos, com gestores públicos e privados de uma enorme capacidade de entrega, e retornamos para retomar o andamento da gestão do Estado. Importante esse diálogo constante com o vice-governador, que manteve o alto nível nas questões administrativas de governo, garantindo a continuidade das ações em prol do desenvolvimento do Estado e dos sul-mato-grossenses”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Durante a semana passada, enquanto esteve no comando do Executivo sul-mato-grossense, o vice-governador executou as ações do Governo. “Tive oportunidade de fazer um relato para o governador, da semana em que ele esteve nos Estados Unidos.”

O Governo caminhou de forma tranquila, a semana foi de agendas internas e externas, recebi secretários, deputados e a nossa senadora Teresa Cristina, além dos representantes do Detran (Departamento de Trânsito) de São Paulo e Paraná. Foi uma semana de muito trabalho, mas de ritmo de absoluta normalidade. É importante que quando o governador tem missões a cumprir fora do Brasil, ele fique absolutamente tranquilo de que o Estado estará caminhando bem”, disse Barbosinha.

Aperfeiçoamento

Nos Estados Unidos, o governador Eduardo Riedel cumpriu agenda de aperfeiçoamento com agentes públicos e executivos brasileiros, além de discutir os desafios e conhecer novas oportunidades da economia verde, que é uma das marcas da atual gestão estadual.

“Foram cinco dias de trabalho, de aulas com discussões complexas, profundas e práticas sobre economia verde sociedade e democracia. O que eu posso levar para o Mato Grosso do Sul é de que estamos muito no caminho certo, para um País em desenvolvimento, para um estado do tamanho do nosso do ponto de vista territorial e da população”, disse o governador.

O evento na Universidade de Stanford, uma das mais renomadas do mundo, também teve a participação dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Helder Barbalho (Pará), que junto com Riedel se dedicaram na busca de mais qualificação em projetos de inovação na máquina pública.

A pauta contou com assuntos importantes como educação, saúde, meio ambiente e finanças. A comitiva brasileira participou de grupos de estudo e aulas na Stanford Bussiness School e de palestras com o historiador americano Francis Fukuyama, que é professor de ciências públicas em Stanford.

O evento é promovido pela organização Comunitas, que foi criada sem fins lucrativos pela antropóloga Ruth Cardoso. O encontro terá uma série de estudos sobre o tema (verde), para avaliar e discutir projetos que possam ser usados pelos gestores públicos, com foco no desenvolvimento sustentável.

Atualmente, a Comunitas apoia 15 prefeituras e seis governos estaduais. São mais de 200 frentes de trabalhos em frentes como finanças, saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento urbano.

O formato das aulas foi de análise de estudos de caso sobre desafios de gestores públicos mundo afora na tomada de decisão em temas como definição de parcerias público-privadas, licenciamento ambiental e engajamento de cidadãos a políticas públicas.

"Os eixos que escolhemos para trabalhar dentro das políticas públicas especificas, estamos no caminho certo, sem dúvida, de dar um bom resultado para o Mato Grosso do Sul. Temos um potencial incrível de desenvolvimento da nossa economia com sustentabilidade", finalizou Riedel.