Simulado de acidente muda o trânsito no Parque dos Poderes no final de semana

Acontece sábado (28) no Parque dos Poderes a décima edição de simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas, realizado pela CCR MS Via. Os agentes de trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) vão interditar a Avenida Waldir dos Santos Pereira, em frente ao Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, já a partir da sexta-feira (27), às 21h, incluindo o estacionamento do local.

Os eventos que estiverem marcados para sábado no Centro de Convenções vão acontecer normalmente e a orientação é estacionar na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, pois na Avenida do Poeta acontece normalmente o projeto ‘Amigos do Parque’, que fecha uma das pistas da avenida para lazer e a outra fica em contra fluxo, sendo proibido estacionar no local.

A Avenida Waldir dos Santos Pereira, que passa em frente ao Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, vai ser liberada totalmente às 15h do sábado para o trânsito de veículos, assim como o estacionamento.

Com informações da assessoria de comunicação do Detran-MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais