Convênio com Google é anunciado para fornecer IA gratuita em escolas de Mato grosso do Sul

O Anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel, durante o evento Know How Experience que acontece em Campo Grande

Neste sábado (23), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), anunciou o convênio com o Google Brasil para disponibilizar a ferramenta de IA (inteligência artificial) Gemini gratuitamente nas escolas estaduais.

O acordo será assinado em 1º de junho e também inclui outras iniciativas parceiras. O anúncio feito pelo governador ocorreu durante o evento Know How Experience, em Campo Grande.

Riedel também participou hoje mais cedo do Congresso Nacional do Movimento Laical Orionita, no Cotolengo Sul-Mato-Grossense.

A Know How Experience está na 15ª edição e conta com palestras e atividades voltadas a temas como liderança, influência, mentalidade e comunicação.

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