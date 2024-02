Fim de semana é marcado por acidentes e mortes nas rodovias de MS

O fim de semana em Mato Grosso do Sul está sendo marcado por acidentes trágicos, com o registro de mortes. Colisões em rodovias e capotamentos foram registrados, na Capital, foram registrados.

Na sexta-feira (02) um acidente vitimou caminhoneiro, de 35 anos, no município de Corumbá. O condutor morreu prensado pela cabine do veículo, que saiu da pista, no KM 645 da BR-262, considerado um trecho perigoso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, não foi possível, no momento, identificar a dinâmica do acidente.

Já no sul do estado, equipes da concessionária que administra a BR-163, precisaram organizar o trânsito no sistema “pare e siga”, no KM 135 da rodovia, na cidade de Naviraí, desde as primeiras horas desde sábado (3). A medida foi necessária devido a um acidente entre um ônibus e duas carretas, na noite de sexta-feira. De acordo com as primeiras informações, o ônibus que transportava 41 passageiros colidiu com duas carretas.

De acordo com a polícia Civil, o motorista do ônibus, que tinha 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras 30 pessoas ficaram feridas. Ainda de acordo com as informações apuradas, o trecho foi totalmente liberado por volta das 5h40 da manhã desta sábado.

Em Campo Grande, uma mulher perdeu o controle do veículo que dirigia e o capotou na Avenida Ceará, também na manhã desta sábado. A polícia foi acionada por populares que passavam pelo local. Há marcas de frenagem na pista e a condutora abandonou o veículo após o acidente. Familiares da motorista foram até o local, mas não informaram se ela precisou de atendimento médico.

Também na Capital, um caminhão tombou em uma rotatória no Parque dos Poderes. Até o momento, a informação é de que não há feridos. O local exato, horário e possíveis causar do tombamento ainda não foram divulgados.

