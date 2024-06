Morre Bill Cobbs, ator de “Uma noite no museu”, aos 90 anos

O ator Bill Cobbs, conhecido por sua atuação em “Uma noite no museu” (2006), morreu na terça-feira (25), aos 90 anos. A informação foi divulgada pelo assessor do artista, Chuck I. Jones. Segundo o mesmo, Cobbs estava em sua casa, na Califórnia (EUA), cercado por familiares e amigos. A causa da morte não foi revelada.

Natural de Cleveland, Cobbs se formou na East Tech High School, de onde saiu para servir na Força Aérea americana. Ao voltar para casa, ele chegou a trabalhar com a venda de carros, mas logo ingressou na carreira artística. Sua primeira atuação ocorreu em 1969, no musical anti-apartheid “Lost in the Stars no Karamu House”.

Em 1974, Cobbs fez sua estreia no cinema com o filme “O sequestro do metrô”, no qual atuou como figurante. Após, ele interpretou dezenas de papéis coadjuvantes, como em “O Demolidor” e “Na roda da fortuna”. O ator também chegou a dividir as telas com a cantora Whitney Houston, no filme “O Guarda-Costas”.

Cobbs teve muitas participações na televisão, incluindo programas como “The Slap Maxwell Story” e “The Drew Carey Show”. Ele ainda participou do elenco de “Star Trek: Enterprise”, no qual interpretou o doutor Emory Erickson, o inventor do transportador. Ao todo, Cobbs conta com mais de 50 produções cinematográficas e televisivas no currículo.

Com informações do SBT News

